7月1日酒駕付出代價重　貪杯好飲者請自重

▲台南市警局7月1日至3日，將配合全國同步實施擴大酒駕取締專案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

7月1日起酒駕修法重罰將生效，除提高罰鍰、沒入車輛，新增連坐罰，自行車酒駕超標、拒測也會受罰，台南市警交通大隊指出，酒駕付出代價重，請貪杯好飲者請自重。

交大指出：一、酒駕罰鍰提高，汽機車分流：原本道路交通管理處罰條例對汽機車駕駛人酒駕的罰鍰，都是新台幣1萬5000元至9萬元，新規定對機車駕駛人罰則不變，對汽車駕駛人罰則提高為新台幣3萬元至12萬元。

二、酒駕、拒測、再犯，罰鍰累加無上限：新版道路交通管理處罰條例新增累加罰鍰規定，5年內第2次酒駕超標以罰鍰最高額處罰，第3次以上違規，按前次罰鍰金額加罰新台幣9萬元；原本拒絕酒測罰鍰是新台幣9萬元，新規定提高至新台幣18萬元，且每次累加新台幣18萬元。

三、新版道路交通管理處罰條例新增同車共責連坐處罰條款，汽機車駕駛人酒駕超標，可處18歲的同車乘客新台幣600元至3000元罰鍰，但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客除外。四、酒駕再犯、拒測及再犯，肇事致人重傷或死亡得沒入車輛。

五、懲罰性損害賠償金：汽車運輸業所屬之職業駕駛人執行職務有「酒駕」或「拒測」的情形，致他人受有損害而應負賠償責任者，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額3倍以下的懲罰性損害賠償金。六、慢車酒駕、拒測加重處罰：騎自行車酒駕超標，根據新規定，可罰新台幣600元至1200元，拒絕接受酒測可罰新台幣2400元。

台南市2019年1至6月發生因駕駛人無視法令及道路安全，發生酒後駕車肇事計128件，造成5人死亡、160人受傷，因酒後駕車遭舉發案件計有3108件，顯見多有駕駛人仍抱持「僥倖」心態，台南市警為維護市民用路安全，於7月1日至3日將配合全國同步實施擴大酒駕取締專案，各分局除編排專案勤務雷霆取締外，並採區域聯防，並且舉辦戶外勤教，展現取締酒駕決心，並持續依酒駕的熱時、熱區將取締酒駕列為長態性重點執法工作。

台南市警局長黃宗仁強調，執法取締是手段也是維護交通安全的最後防線，除宣導民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通工具避免酒駕外，也呼籲店家協助客人叫計程車及代駕服務，採取宣導與取締並重原則，防止酒駕從源頭做起，民眾切勿存僥倖心理輕忽酒駕嚴重性。