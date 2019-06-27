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分戶樓板隔音新規暫緩　內政部延後一年實施

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▲▼建築物、房子、房屋、高樓、大樓、蝸牛族、房貸、買屋、買房、房地產、建商。（示意圖／取自pakutaso）

▲內政部宣布，分戶樓板隔音新規，延後一年實施。（示意圖／取自pakutaso）

政治中心／綜合報導

內政部27日宣布，原訂今年7月1日上路的建築分戶樓板衝擊音隔音構造法令規定，確定延後一年實施，將改於明年7月1日上路，延後實施是考量施工人員對於施工技術未能全面熟悉，業界反映目前很難確保新工法能否達到一致的施工品質要求，因此，不得不做出延後一年實施，並要求建築業界加速磨合的決定。

內政部表示，樓板衝擊音為集合住宅困擾度最高之噪音源，100年內政部建築研究所完成隔音法制化研究後，內政部營建署召開10次專案小組及2次建築技術審議委員會審議，最後於105年6月7日修正分間（戶）牆、昇降機房及機械設備隔音規定，空氣音隔音已於105年7月1日施行，分戶樓板衝擊音則給予3年緩衝期，原訂今年7月1日施行。

內政部提到，分戶樓板衝擊音工法，台灣非率先獨創的國家，世界各國大多透過建築法規，強制要求建築構造基本隔音性能，經過三年緩衝期間，近日國內橡膠隔音墊業者表示緩衝材之施工方法已成熟，經相關試驗佐證橡膠的耐久性，緩衝材所增加成本也在合理範圍，目前國內相關材料供應無虞。

內政部指出，但施工業者反映，施工者對工法施作細節尚未全盤了解，不確定性高不利廣泛推廣；另外，第一線施工人員對於施工步驟不熟悉，施工人員、工地主任及監造人員準備仍不足，熟悉度不佳，仍有各種施工作業疑問；對於施工後如有爆裂或因地震受損，事後責任難以釐清等問題，都是在建築業界仍存在的疑慮。

內政部強調，考量建築是結合各項材料與技術綜合呈現，部分業者未能在緩衝期間內調適得當，鑑於日後衍生消費糾紛，造成政策阻礙，因此，決定延後一年實施；同時，要求相關建築從業者與施工人員因應緩衝材規定，全面改良施工方法並提升施工品質，確保民眾購買的「寧靜宅」達到一定的隔音品質。

內政部也說，未來一年緩衝期間內，內政部會與各業界共同宣導「寧靜宅」的理念，由公部門率先以合約方式提早實施隔音要求，用實際案例成效與做法，爭取民眾支持，並促使國內隔音工程技術更為精進，工法研發持續完備；另外，內政部也會協助材料業者推廣材料及隔音技術，協助相關公會辦理教育講習會，推廣及交流樓板衝擊音隔音構造工法。

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