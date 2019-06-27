薛瑞福回應軍售「台灣是國家」　預期2020大選會遭對岸干擾





▲薛瑞福（Randall Schriver）在五角大廈簡報。（圖／翻攝美國國防部官網）



國際中心／綜合報導



《時代》雜誌報導，川普（Donald Trump）政府為求與中國達成貿易戰協議，對於對台軍售總價20億美元軍武，包括M1A2戰車、拖式飛彈、刺針防空飛彈、標槍飛彈等武器，白宮都有意擱置，且遲遲未採取行動。對此，國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）表示，目前無法宣布確切的軍售時間，但美方曾討論對台軍售常態化，努力讓台灣成為美對外軍售的常態合作夥伴。

薛瑞福26日出席華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）美國印太戰略的會議，在會上回答問題時以「國家」來稱呼台灣。他會後受訪解釋，「國家」是美國對重要安全夥伴的慣用稱謂，美方政策並未改變。他表示，台灣是美國在印太區域的重要夥伴，基於《台灣關係法》與美國共享價值，由於自身安全的考量，台灣支持美國印太戰略的方式是投資自我防衛能力，美方將與台灣密切合作，確保台灣擁有維持自我防衛能力。

外傳由於日本G20的川習會晤，美方可能將暫緩對台軍售。對此，薛瑞福僅表示軍售沒有確切時間表，但美方有針對對台軍售應更為常態化進行過討論，致力讓台灣成為「外國軍事銷售」（FMS）的常態合作夥伴。

針對中國網路攻擊，薛瑞福指出，美方十分關切「外部」利用網路工具來影響台灣選舉，同時也預期中國將干預明年台灣的2020大選。對此，美方公開表態支持台灣，並將協助確保選舉自由、公平、不受「外部」網路影響。他表示，在網路領域上，台灣是個擁有高科技、網路技能的國家，面對外來威脅頻繁，必須強化設施做好防衛。