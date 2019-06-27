民主黨首場辯論大談移民、醫療保健　川普嗆「無聊」卻默默看

▲民主黨2020總統大選參選人首場辯論在佛州邁阿密舉行。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國民主黨10名總統大選參選人26日晚間舉行首場辯論會。對此，川普26日則在推特形容這場辯論會「無聊」，雖然他看似沒興趣關注民主黨，不過他倒是注意到這場活動中間發生技術性問題，他忍不住批評負責辯論會的媒體MSNBC、NBC應該感到羞恥。

BORING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月27日

《路透社》報導，兩場辯論會分別在美國佛州邁阿密當地時間26、27日晚間進行。首場辯論開始時，川普準備前往日本參加G20峰會，他在空軍一號專機收看電視，並透過推特嗆聲「無聊」，隨後他又批評兩家媒體出現技術性問題，使得辯論會延遲，這種行為很不專業，只有假新聞單位才會這樣。

發了兩條與民主黨辯論有關的推特後，川普接著提到他的專機停在阿拉斯加州（Alaska），他向偉大的軍隊問好。10位民主黨人26日在兩小時辯論期間討論多項政策，內容包括伊朗、移民、大學貸款與醫療保健等問題；部分參選人攻擊了現任總統，不過川普尚未逐一回擊。

事實上，川普的競選團隊密切關注著民主黨辯論，隨時準備開戰，同時把民主黨參選人描繪為社會主義者，聲稱這與多數美國人立場不一致。川普競選團隊透過聲明表示，「或許民主黨在佛州邁阿密舉辦首場辯論是合適的，那裡有許多拉丁美洲後裔逃離了社會主義的摧殘，並以真實、個人的方式理解到，那對社會造成的毀滅影響。」

日前有張照片震撼社群媒體，一名薩爾瓦多父親帶著女兒想進入美國，怎料渡河途中卻溺斃；民主黨也抨擊川普政府根本漠視基本人性。川普2020競選團隊經理帕斯凱爾（Brad Parscale）則在推特表示，民主黨人如今想要開放邊界，但若是實現了相關政策，將有百萬名外國人來到美國，壓垮體系與公共服務，「他們與現實脫節！」

▲薩爾瓦多一名父親與兩歲女童溺死在河邊，兩人原本想跨越邊境進入美國。（圖／達志影像／美聯社）



川普談到2020是否有望連任時向來充滿信心，他26日出現在華府時，還聽到一個福音派基督教團體唱著歌，歌詞是「再4年、再4年」。然而，他的一些顧問私下則擔心，儘管川普2016年在密西根州、賓州與威州拿下勝利，卻不清楚2020局面會是如何。

此外，川普競選團隊的內部民調數據先前外洩，顯現出他在數個關鍵州表現不佳。川普一名顧問告訴《路透社》，總統最後開除兩名民調專家。

《美聯社》報導，這次民主黨首場辯論中，主要討論的問題是醫療保健與移民。其中麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）表現突出，她呼籲國家經濟、政府必須展開全面變革，解決富人與中產階級之間日益擴大的差距；她還表示，醫療保健是基本人權，她會為此奮鬥。

另外10名參選者，包括聲勢頗高的前美國副總統拜登（Joe Biden）則將於當地時間27日晚間展開辯論。