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FedEx是否列不可靠實體清單？陸商務部：守中方法規的企業不必擔心

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▲▼發言人高峰。（圖／翻攝大陸商務部官網）

▲發言人高峰。（圖／翻攝大陸商務部官網）

大陸中心／綜合報導

美國聯邦快遞（FedEx）日前第2次「出包」華為包裹後再次道歉，有媒體指出此舉可能被中國列入不可靠實體清單。對此，大陸商務部新聞發言人高峰27日強調，中方一貫反對美方濫用出口管制措施的做法，在經濟全球化的今天，美方貿易霸凌主義最終傷害的是自己的企業和消費者。

另外，高峰稱「不可靠實體清單」的制度正在履行相關程序，具體的細節將於近期發布。而關於什麼企業會被列入其中，他指出會綜合考慮以下四點，「一是該實體是否存在針對中國實體實施封鎖、斷供或者其他歧視性措施的行為；二是該實體行為是否基於非商業目的，違背市場規則和契約精神。」

高峰再提，「三是該實體行為是否對中國企業或相關產業造成實質的損害；四是該實體行為是否對國家安全構成威脅或潛在的威脅等。我們說過建立『不可靠實體清單』，是針對出於非商業目的，扭曲市場的做法，若遵守中方法律法規、市場規則及契約精神的企業，完全不必擔心。」

據了解，美國科技雜誌《個人電腦》英國編輯部日前寄給美國編輯部一部華為手機，被聯邦快遞（FedEx）以違反美政府禁令退回。事後，聯邦快遞24日（當地時間）在官網發布，已提起對美國商務部的訴訟，尋求禁止美國商務部的《出口管理條例》（EAR）禁令。聲明還指出，若無意中承運了違反美國政府出口禁令的產品，公司不應擔責。

▼FedEx。（圖／達志影像／美聯社）

Fedex貨運員遭貨物壓死。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：大陸商務部,高峰,聯邦快遞,FedEx,美國,北美要聞

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