金卡戴珊塑身內衣褲取名「和服」　日網友痛批：不尊重傳統文化

▲金卡戴珊推出「Kimono」一系列塑身衣，念法與日文的「和服」相同而遭日本人痛批。

國際中心／綜合報導

美國話題女星金卡戴珊（Kim Kardashian West）推出了新的塑身內衣品牌「Kimono」，強調可以增強女性的身材與曲線，不過這個詞卻與日文的和服（きもの，Kimono）的念法相同，引發日本人的不滿，表示她不尊重日本的傳統服裝，甚至還註冊「KimOhNo」的帳號來批評。

據BBC報導，金卡戴珊25日推出了旗下新的朔身內衣品牌「Kimono」，強調此塑身衣可以完美的體現出女性的好身材，但是品牌的名字卻引發一起爭論，許多日本人表示她完全汙辱了「和服」這個名字。一位日本女子表示，日本人穿和服是用來慶祝健康、成長、訂婚、結婚、畢業、喪禮等等的重要節日，這是一種慶祝的穿著，並在幾代人的家庭中流傳下去。她還說，這個塑身衣甚至不像一件和服，只是選擇了含有「金」的文字，完全不尊重日本的和服文化。

I feel very sad that the name “Kimono” is being used to something completely different from what we Japanese know about it. Kimono is Japanese traditional clothes and we are very proud of its history and culture. I’m sorry but I feel this name choice is simply ignorant. #KimOhNo — ヤス＠BUNKAIWA(ブンカイワ) (@bunkaiwa) 2019年6月26日



其實金卡戴珊早於去年在美國註冊「Kimono」品牌，同時也註冊了一系列的相似品牌名，包括「Kimono Body」，「Kimono Intimates」和「Kimono World」。她在推特上表示，有很多次都找不到與自己膚色相近的塑身衣顏色，於是推出了這個品牌來解決問題。這款內衣旨在創造出流暢的線條，並且有許多不同的顏色可供選擇。但是日本人卻無法理解這個不尊重傳統服飾的品牌。

Finally I can share with you guys this project that I have been developing for the last year.

I’ve been passionate about this for 15 years.



Kimono is my take on shapewear and solutions for women that actually work.



Photos by Vanessa Beecroft pic.twitter.com/YAACrRltX3 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 2019年6月25日

▲金卡戴珊推出的塑身衣有多種顏色供人挑選。

一位網友表示，「我感到非常難過，「Kimono」這個名字與我們日本人所知道的完全不同，和服是日本的傳統服裝，我們為其歷史和文化感到驕傲。」一位日本教授也說，和服審美中的優雅並不是公開透露或擁抱，而是完全包裹著不會暴露。還有網友註冊「KimOhNo」的帳號來批評金卡戴珊的行為。

金卡戴珊的塑身衣品牌不僅惹惱了日本民眾，深怕一提到「Kimono」就會聯想到暴露的內衣而不是傳統文化的和服。和服通常非常昂貴，而且難以穿著，女性通常需聘請專家為和服著裝，因為這些服裝需要無數的堆疊、夾皺和捆紮，對日本人來說是一個傳統文化的精神象徵。