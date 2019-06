金卡戴珊塑身內衣褲取名「和服」　日網友痛批：不尊重傳統文化

▲金卡戴珊推出「Kimono」一系列塑身衣,念法與日文的「和服」相同而遭日本人痛批。

國際中心/綜合報導

美國話題女星金卡戴珊(Kim Kardashian West)推出了新的塑身內衣品牌「Kimono」,強調可以增強女性的身材與曲線,不過這個詞卻與日文的和服(きもの,Kimono)的念法相同,引發日本人的不滿,表示她不尊重日本的傳統服裝,甚至還註冊「KimOhNo」的帳號來批評。

據BBC報導,金卡戴珊25日推出了旗下新的朔身內衣品牌「Kimono」,強調此塑身衣可以完美的體現出女性的好身材,但是品牌的名字卻引發一起爭論,許多日本人表示她完全汙辱了「和服」這個名字。一位日本女子表示,日本人穿和服是用來慶祝健康、成長、訂婚、結婚、畢業、喪禮等等的重要節日,這是一種慶祝的穿著,並在幾代人的家庭中流傳下去。她還說,這個塑身衣甚至不像一件和服,只是選擇了含有「金」的文字,完全不尊重日本的和服文化。

I feel very sad that the name “Kimono” is being used to something completely different from what we Japanese know about it. Kimono is Japanese traditional clothes and we are very proud of its history and culture. I’m sorry but I feel this name choice is simply ignorant. #KimOhNo