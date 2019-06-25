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全台17縣市豪、大雨特報！　雙北桃竹防劇烈降雨、雷擊

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▲▼豪雨特報。（圖／氣象局）

生活中心／綜合報導

中央氣象局15時25分針對北北基等7個縣市發布豪雨特報，另外針對中南部10個縣市發布大雨特報。氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（25日）天花蓮縣、新竹縣、新竹市、桃園市、台北市、新北市及基隆市有局部大雨或豪雨發生的機率，南部、東半部、南投地區、中部山區及馬祖有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及低能見度。

豪雨特報地區：
新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣

大雨特報地區：
宜蘭縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣
 

請繼續往下閱讀...

另外，氣象局15 時09分針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止。氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

大雷雨示警區域：
台北市信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區；新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、泰山區、深坑區、石碇區、烏來區；桃園市 桃園區、中壢區、大溪區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區；新竹縣關西鎮、橫山鄉、尖石鄉

▲▼豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局指出，今天鋒面將從台灣南部逐漸北抬至台灣北部海面，降雨不像昨天這麼持續，偶爾還能見到陽光，但水氣仍多，各地還是有局部短暫陣雨，甚至南部地區有出現局部短暫雷雨的機率，中午過後熱力作用影響，各地雨勢會明顯一些，外出建議攜帶雨具備用。

今天各地氣溫逐漸回升，但回升的幅度不大，中部以北及東半部高溫約28、29度，而南部在沒有下雨之時，高溫仍可達31度左右，感受較悶熱。

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關鍵字：豪雨特報,氣象局,大雨特報

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