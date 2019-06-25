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梅雨季尾聲「午後大雷雨」登場　氣象局曝熱區：周末前防較大雨勢

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▲下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人（圖／李毓康記者攝）

▲梅雨季進入尾聲，各地要留意午後大雷雨發生。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

氣象局表示，每年梅雨季後期，鋒面北抬至北部海面或中國長江一帶，在太平洋高壓逐漸西伸完全壟罩台灣上空之前，氣溫已開始攀升，但台灣附近的水氣偏多，盛行偏南至西南風，大氣很不穩定，午後雷陣雨特別明顯，其中各地山區及大台北盆地可能有較大雨勢出現。

氣象預報員陳伊秀表示，受到鋒面由南往北抬的影響，中午後天氣不穩，這道鋒面在今晚到明天會移到東海附近，對台灣影響力就沒有那麼大。

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▲▼梅雨尾聲大雷雨。（圖／中央氣象局）

▲氣象局指出，梅雨後期大氣不穩定，7月前都要特別注意午後大雷雨。（圖／中央氣象局）

周三大致上風向為偏南風，但有暖濕水氣上來，因此從清晨到上午，西半部偏中南部沿海有局部短暫陣雨，預計全台都有午後雷陣雨機會，其中全台山區有局部大雨機會、大台北盆地也可能出現較大雨勢。

周四一直到下周一，風向從南風轉西南風，這段期間天氣比較悶熱，各地都容易有午後雷陣雨發生，山區則有局部大雨發生的機率。溫度方面，西半部高溫可達34、35度，東半部31、32度，但因為暖濕水氣多，下雨後不會像上周那麼熱。

▲▼25日有一熱帶性低氣壓生成。（圖／中央氣象局）

▲25日下午，一熱帶性低氣壓生成，氣象局表示，未來環境不利發展，成颱機率相對低。（圖／中央氣象局）

另外，今天下午2點一熱帶性低氣壓生成，但未來路徑若往北上去到緯度較高地方，垂直風切比較大，環境不利持續發展，發展成颱風機率相對低。

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