最後24小時生成「聖帕颱風」！路徑預測出爐　狂奔1天貫穿日本

▲熱帶低壓最後24小時生成「聖帕颱風」！（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局持續發布颱風消息，指出琉球南方海面的熱帶性低氣壓，26日晚間8時位在距離台灣約800公里海面，有發展為輕度颱風趨勢，預計將快速朝日本南方移動。日本氣象廳也發布警戒，未來24小時內可能生成颱風，公布的路徑圖顯示，27日晚間熱帶低壓可能觸碰日本陸地。

氣象局預報，鋒面27日移至長江中下游一帶，但台灣附近盛行西南風，與陸風交互作用，導致清晨至上午間，南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後因熱力作用，全台都易有局部短暫雷陣雨，尤其山區有局部大雨可能；溫度方面，西半部及東北部高溫約33、34度，東部及東南部約31度左右，沒下雨時感受較為悶熱。

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▲路徑預測出爐，準颱風狂奔1天恐貫穿日本。（圖／日本氣象廳）



▲熱帶低壓快速朝向日本南方移動。（圖／中央氣象局）



至於琉球南方海面生成的熱帶性低氣壓，26日晚間8時中心距離台北東方約800公里海面上，以時速42公里速度，快速向北北東朝日本南方移動，未來有發展為今年第3號輕度颱風「聖帕」的趨勢，但對台灣天氣並沒有直接影響。

氣象局預計，28日至7月3日（周五至下周三）受西南風影響，各地多雲到晴，因西南風易將暖濕空氣帶進台灣，全台都有午後雷陣雨發生可能，山區也有局部大雨。7月4日至6日受太平洋高壓影響，進入典型夏季天氣，各地晴朗炎熱，僅清晨中南部沿海地區仍有局部短暫陣雨，午後近山區仍有局部短暫雷陣雨。

日本氣象廳也觀測，位於沖繩南方海面的熱帶低壓持續以時速35公里速度向東北偏北移動，預計未來24小時內，恐發展成颱風，路徑預測圖也顯示，準颱風約於27日晚間開始觸碰日本陸地。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，聖帕颱風有機會在未來24小時內生成，但這24小時也是最後機會，預計目前準颱風將在太平洋高氣壓導引下，朝北轉東北進行，26日晚上貫穿沖繩，27日通過日本各地，並且與鋒面結合，將會為日本各地帶來大雨勢。

災害預報士賈新興引述季節震盪最新的預測，表示環境有利颱風生成的時間點和上次的預測有明顯的變化，未來呈現乾相位，導致有利颱風生成的環境落在7月下旬，大致和氣候上颱風開始活躍的時間點差不多。

▼賈新興分析，有利颱風生成環境時間落在7月下旬。（圖／中央氣象局）

