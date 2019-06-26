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今年第3號颱風「聖帕」最快今恐生成　吳德榮：梅雨季還沒結束防劇烈天氣

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局預報員劉沛滕說，該熱帶低壓對流雲系開始不在環流中心、高低層分離。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

日本氣象廳今天（26日）凌晨3時對琉球南方海面的熱帶性低氣壓發布「烈風警報」（GW），代表在未來24小時有機會成為今年第3號颱風「聖帕」（Sepat，馬來西亞提供，一種淡水魚），也就是最快今可能成颱。對此，中央氣象局預報員劉沛滕指出，目前來看該熱帶低壓發展趨勢沒這麼好，成颱機率不高。氣象專家吳德榮則提醒，梅雨季尚未結束，請慎防劇烈天氣。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問說，今鋒面遠離，西南風開始逐漸增強，清晨中南部有些短暫陣雨，午後全台都有機會下雷陣雨，但以北台灣和各地山區較明顯，未來一周大概都是這種天氣型態。他表示，預估今各地高溫約32到34度。

請繼續往下閱讀...

氣象局觀測，熱帶性低氣壓今晨2時在琉球南方海面，向北移動，時速24公里。劉沛滕指出，目前來看熱帶低壓結構不是很好，對流雲系開始不在環流中心、高低層分離，發展趨勢沒這麼好，但中心氣壓會繼續下降，應該會變溫帶氣旋，不像熱帶氣旋結構；至於未來路徑預估先往北再偏東，朝日本南邊海面過去。

▼劉沛滕指出，估熱帶低壓往日本南方海面靠近。

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，預估今全台有雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，今年的梅雨季自5月1日起，前4道鋒面皆為「移動性」，第5、6道則為「滯留鋒」，都帶來不少降水，另外，午後對流也有一些貢獻；今起至6月底，不但還在氣象局定義的梅雨季之中，太平洋高壓偏弱、低層西南氣流帶來水氣，大氣很不穩定，仍有劇烈天氣發生的機率，可別因滯留鋒不再影響而掉以輕心。

吳德榮說，這也是氣象局將梅雨季定義為從5月初至6月底的主要緣故，因為並非只有滯留鋒會帶來劇烈天氣及災害，還有其他天氣系統也會。

吳德榮指出，氣象局今晨2時發布的熱帶性低氣壓消息顯示，其已向北迴轉，無侵台機率，是否能發展成第3號颱風機率也偏低；無論它是否能成颱，今年颱風季提前爆發已不可能，因至6月底氣候平均值為4.7個，而今年至今只有2個。

▼北部周四起高溫34度以上。

天氣圖。（圖／氣象局）

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,颱風,熱帶低壓

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