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氣象局發颱風消息！熱帶低壓一路向北滾「2關鍵成颱」　大雨再灌大台北

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▲▼氣象局發颱風消息！熱帶低壓一路向北滾「2關鍵成颱」　大雨再灌大台北。（圖／中央氣象局、翻攝Typhoon2000）

▲菲律賓熱帶低壓一路向北滾。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局表示，北台灣降雨深夜後趨緩，26日鋒面將移到北部海面，遠離台灣，各地回到悶熱、午後雷陣雨天氣，大台北盆地仍有局部大雨發生機率。至於25日下午2時菲律賓東方海面生成的熱帶性低氣壓，未來預計將往台灣東邊外海移動，且成颱機率較低。

氣象局預報，26日鋒面北抬至東海一帶，各地回到悶熱的天氣型態，西半部高溫可達33度，東半部約30度，天氣多雲，但因台灣地區風場轉為偏南風，帶來暖濕水氣，西半部仍不定時會有短暫陣雨，午後各地局部短暫雷陣雨，尤其山區及大台北盆地持續局部大雨發生。

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▲▼氣象局發颱風消息！熱帶低壓一路向北滾「2關鍵成颱」　大雨再灌大台北。（圖／中央氣象局、翻攝Typhoon2000）

▲氣象局發布颱風消息！熱帶低壓「2關鍵」恐發展成颱。

▲▼氣象局發颱風消息！熱帶低壓一路向北滾「2關鍵成颱」　大雨再灌大台北。（圖／中央氣象局、翻攝Typhoon2000）

▲梅雨結束了！大雨再灌大台北盆地一天。

另外，25日下午2時菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，氣象局預估，未來熱帶低壓將往北北西轉北北東，朝台灣東邊外海移動，往北移至台灣東邊外海時，因垂直風切大及海水溫度低，環境條件不利於持續發展，未來成颱機率相對較低。目前熱帶低壓位在菲律賓東北方海面，以時速19公里速度向北移動。

預計27日（周四）至7月2日（下周二）各地天氣多雲到晴，因風場偏南風至西南風，將暖濕空氣帶進台灣，全台容易有午後雷陣雨發生，山區有局部大雨發生的機率，氣溫上，各地高溫32至35度左右，沒下雨時感受悶熱。

「今年的梅雨結束啦！」天氣風險公司分析，25日起鋒面消散，將進入夏季天氣型態，未來南風水氣多，都是典型夏季的天氣，最近兩天午後雷雨較為明顯，周末開始，太平洋高壓將會逐漸西伸影響到台灣附近，高溫炎熱。至於在菲律賓東方的熱帶低壓，將順著太平洋高壓外圍勢力逐漸北上，對台灣沒有直接的影響，是否有機會發展成為颱風還要觀察。

▼各國預測熱帶低壓往北走。（圖／翻攝Typhoon2000）

▲▼氣象局發颱風消息！熱帶低壓一路向北滾「2關鍵成颱」　大雨再灌大台北。（圖／中央氣象局、翻攝Typhoon2000）

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關鍵字：氣象,氣象雲,天氣預報,中央氣象局,鋒面,下雨,大雨,天氣風險公司,梅雨,颱風,熱帶低壓

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