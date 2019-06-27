影／網號召30萬市民罷免…扁喊「冤冤相罷何時了」　韓國瑜疑有人帶風向

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

去年曾發起氣球大遊行、主張反抹黑、反霸凌的「Wecare 高雄」團隊，在網路上號召30萬市民，要發動罷免高雄市長韓國瑜，對此，前總統陳水扁表示「不以為然」、「冤冤相罷何時了」；韓國瑜則從第一時間不回應，改回答「不知道是不是有人要帶風向、但如果是民眾在自由民主社會之下表達意見，我完全尊重」。

▲「Wecare 高雄」團體發起號召罷免韓國瑜。（圖／翻攝自「Wecare 高雄」臉書）

「Wecare 高雄」24日晚間在臉書PO文，內文寫下「一失足成千古恨、但我們還有機會為了高雄再拼一次」，而這句「再拼一次」指的就是罷免韓國瑜。PO文不到三天時間，吸引上萬名網友按讚、2千多個分享，網友討論熱烈，但前總統陳水扁對此表達「不以為然」。

▲陳水扁在臉書表示「冤冤相罷何時了」。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語粉絲專頁）

「民選公職做不好，下次不要選他就是了。阿扁2000年就任總統才5個月，因為停建核四爭議，藍委就要提案罷免正副總統」，陳水扁在臉書PO文表示，「選輸的一方如果可以這樣罷來罷去，冤冤相罷何時了？！」，但網友似乎不太領情，紛紛留言打臉阿扁「很多人也希望把你關回去」。

韓國瑜26日聽到罷免一事，第一時間沒有回應就離開，直到27日上午二度被提問，他才回答「不知道有沒有人興風作浪，如果有人要刻意帶風向、我不清楚」，「但如果是民眾在自由民主社會之下表達意見、那我完全尊重」。

▲韓國瑜隔了一天才回應罷免一事。（圖／記者洪正達攝）