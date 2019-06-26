港人促「G20」關注反送中　《香港01》：對它們有期望，未免幼稚

▲ 反送中示威者26日到領事館請願 。（圖／美聯社）



大陸中心／綜合報導

香港《逃犯條例》一事仍持續延燒，甚至有香港網友發起在外國媒體頭版登廣告的活動，為了寄望西方國家特別是美國在G20峰會上向港府和北京施壓。對此，《香港01》26日發文章表示，西方「關注」香港，真正用意是在動盪的國際環境中謀取利益，而「香港人對它們有不切實際的期望，未免幼稚，與其借助外力，倒不如反求諸己，處理好內部矛盾。」

文章指出，走「國際路線」的示威者，必須考慮政治效益的問題，若寄望西方國家關注香港，這樣做實際上只會加深中央政府對外國勢力干預香港事務的憂慮，對香港沒有好處。然而，若以為美國政府會為香港問題向北京施壓，恐怕是對中美關係的無知。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）



「過去一年，中美爆發貿易戰等爭端，兩國關係大倒退，然而香港只是美國向中國討價還價的籌碼。」文章強調，「眾所周知，北京對國家安全、外國干預等問題極為警惕，假如國際社會繼續指指點點，可能會加深中央的警惕，這實非香港之福。」

文章認為，實際上，在港府宣布「暫緩」修例後，其實已經完結，此刻市民應與政府盡快修補關係，與其借助外力解決香港問題，充當別國的籌碼，倒不如反求諸己，處理好內部矛盾。

此外，大陸外交部發言人耿爽26日也直言，G20是國際經濟合作論壇，主要討論經濟、貿易、金融等領域問題，重點是加強各國宏觀經濟政策協調，合作應對挑戰，中方絕不會同意G20討論香港問題。這完全是中國的內政。

▼耿爽表示：中方絕不會同意G20討論香港問題。（圖／取自大陸外交部）

