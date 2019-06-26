錄取工作第2天...兒子入學首日！老爸想請假　486先生一句話被讚爆

▲486先生暖心呼籲員工表示，「我們辛苦工作就是為了孩子家人，怎能反而本末倒置？」

圖文／鏡週刊

許多人將工作擺為第一優先，甚至錯過陪伴小孩、家人的時光。網紅「486先生」陳延昶卻提醒員工不要「本末倒置」，他今（26）日在臉書分享公司小故事，有名上班第二天的員工，正好碰到兒子入學第一天，因為先前答應陪孩子上學，於是為難的想請假半天，他不僅爽快答應，更暖心告訴對方，「這麼值得紀念的日子，你就該牽著孩子的手，陪著他一起去。」

486先生稍早在臉書po文表示，公司除了職業媽媽外，也有不少爸爸，對於同事有時想請假陪小孩校外教學、畢業典禮，或者帶父母親去醫院，「我都是同意，每天大家辛苦工作不就是為了家庭為了孩子，所以當然一定要參與。」

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他隨後更分享了公司的小故事，有名數據分析師同仁在錄取當天很好不意思想在上班第二天請半天假，原因是為了陪兒子在入學日上學。486先生不僅爽快答應，還暖心告訴對方，「孩子第一天入學，這麼值得紀念的日子，你就該牽著孩子的手，陪著他一起去。」

此外，486先生還嚴肅地提醒對方，「我們辛苦工作就是為了孩子家人，怎能反而本末倒置？你在我公司一天，就要永遠記這大哥這句話。你說我說的對吧！」他也藉此再次呼籲同仁，如果有天，自己老了、退休後，要同仁都記住這個觀念，堅持這樣的方式下去。

此篇po文獲得廣大迴響，還有不少網友湧入稱讚，「護送大哥去勞工局上班」「可以去你公司上班嗎？這種老闆哪裡找？」「天啊！有這種老闆，做到死都甘願」「如果老闆都像大哥這麼好，就不會想霸（罷）工爭取福利了…」



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