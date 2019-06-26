7月有線大斷訊？NCC：目前掌握6件上架調處案9主要頻道



▲有線電視（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳世昌／台北報導



市場傳聞不斷「有線電視7月將有大斷訊？」NCC(國家通訊傳播委員會)26日表示，目前掌握的頻道、系統調處案有六件，主要是全國、北都這2家個別系統與9個頻道之間的授權費爭議，另一件外界關注的中嘉11系統與EVELEN Sports 協商仍進行中，期限已延長到7月底。



NCC平台事業管理處副處長蔡國棟表示，頻道授權金是商業機制，只有雙方才知價值所在，NCC目前無法干涉，但要再次重申，業者不要以消費者權益做為談判武器。



蔡國棟強調，EVELEN Sports 與中嘉上周曾在NCC進行授權協議討論，目前授權期限已延到7月31日，中嘉也還沒有提出取代的方案；上周中嘉申請授權金沒有談攏要下架案，已提到NCC大委員會討論，已依程序續行審議中。



除此之外，關於市場上的傳聞，NCC目前收到的調處案共有6件如下，都在進行中。有關大豐有線電視「積欠」數億元的部份，大豐沒有提出調處案。



NCC目前收到的調處案



一、優視(代理衛視中文台、衛視電影台、衛視西片台、FOX頻道、國家地理頻道、衛視合家歡台、MOMO親子台)對全國數位有線電視

二、優視(代理衛視中文台、衛視電影台、衛視西片台、FOX頻道、國家地理頻道、衛視合家歡台、MOMO親子台)對北都有線電視

三、浩鳴(代理LS電影台、Z頻道)對全國數位有線電視

四、浩鳴(代理LS電影台、Z頻道)對北都有線電視

五、凱擘對鼎豐(購物台)

六、大享(代理台灣寬頻)TBC對遠富(購物台)



▲國家通訊傳播委員會NCC（示意圖／ETtoday資料照片）

這6件中有4件是頻道代理商對新開播有線系統的MG15案，共有衛視中文台、衛視電影台、衛視西片台、FOX頻道、國家地理頻道、衛視合家歡台、MOMO親子台、LS電影台、Z頻道9個頻道。NCC表示，對於新設系統與頻道商之間的授權費問題，有關MG15的爭議(經營區總戶數的15%做為Minimum Guarantee，簡稱MG15)，頻道代理商已提起行政訴訟救濟，台北高等行政法院曾做出二個意見相左的判決，一是撤銷公平會處分，一是維持，最後結果會是如何，將待最高行政法院最終判決。

由於頻道代理與有線電視系統之間的授權爭議層出不窮，NCC代理主要陳耀祥日前表示，已計畫在《有線廣播電視法》新的修正案中，對頻道授權爭議引進行政裁決權，預計可以在下一版修正草案提出。