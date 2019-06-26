亞洲首例 LINE TV跨螢有線電視　台數科「哈TV+」跨界OTT



▲台數科與LINE TV合作，集團董事長廖紫岑（圖／台數科提供）



記者陳世昌／台北報導



繼中華電信MOD與Netflix跨平台合作之後，LINE TV 26日起正式上架到台數科的智慧電視盒「哈TV+」，開啟有線電視+OTT的跨界合作，觀眾透過有線寬頻、機上盒就可以同時選擇有線電視或LINE TV。



台數科是中台灣最大有線電視MSO，旗下共有6個系統約47萬戶，台數科與LINE TV的合作，是有線電視與OTT首見的跨界合作，用戶可以透過有線網路做寬頻上網、收看有線電視、收看網路電視。台數科集團董事長廖紫岑表示，進入數位匯流時代，有線電視與OTT產業匯流已是趨勢，有線電視業者面臨極大的挑戰，得在軟硬體研發上，加速腳步。

巧克科技新媒體創辦人暨LINE TV執行長劉于遜表示，LINE TV今年將首次攜手台數科「哈TV+」，正式跨足家庭市場。希望讓所有 LINE TV用戶可輕鬆透過家中電視追劇，享受最優質的內容及加值服務。

台數科表示，這次推出的「哈TV+」同時通過「國家通訊傳播委員會」及 Google Android 8.0 雙認證，具備4K影音播放能力的合法數位電視+OTT電視盒。

目前台數科有線電視6家系統的經營區新裝戶LINE TV方案，前半年月繳650元可享有有線電視、「哈TV+」電視盒、寬頻網路、收看LINE TV四項服務，換算訂閱LINE TV每個月是50元。