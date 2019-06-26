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林鄭月娥「民望暴跌」僅剩37.5分　打破歷任特首最低記錄

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▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥18日召開記者會，親自就《逃犯條例》修法向外界致歉。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

香港特首林鄭月娥因修訂《逃犯條例》，引發民眾強烈不滿。根據香港中文大學亞太研究所的最新研究數據，特首及3位司長的民望評分均創下歷來最低記錄，其中特首林鄭月娥民望評分僅有37.5分，較5月大跌10.6分。此外，港人對北京中央的不信任度也大幅上升。

港中大於17至20日進行的民意調查顯示，就特區政府表現來說，18.4%受訪市民表示滿意，較5月下跌4.2個百分點；不滿意的人有60.4%，大幅上升19.9個百分點；回答「普通／一般般」的則有19.8%，則較上月低14.4個百分點。

港人對政府的不信任度也出現創新低，只有22.1%受訪市民表示信任，比5月下跌2.8個百分點；不信任的人則佔48.9%，大幅上升18.8%。至於對中央政府的信任度，僅有17.4%受訪市民表示信任中央政府，較上月低4.2個百分點；表示不信任的則有54.7%，較上月高13.6個百分點。

在3位司長的民望評分方面，政務司司長張建宗有37.0分，較5月下跌8分；財政司司長陳茂波的評分下跌3.9分至34.4分；律政司司長鄭若驊的評分則為26.8分，較上月下跌6.9分。

▲▼香港反送中示威，警方已催淚瓦斯等武器驅離群眾。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方在「反送中」衝突期間，使用催淚瓦斯等武器驅離群眾。（圖／達志影像／美聯社）

香港「反送中」風波持續，大批示威者21日包圍警察總部等多個公家機關，讓特區政府十分頭大。運輸及房屋局前局長張炳良就形容，修訂《逃犯條例》是特區政府回歸以來，最嚴重的管治危機。對此，多名行政會議成員及建制與泛民代表均認為，此次危機的出路是要「對話」，但有難度，因為新世代抗爭沒有領袖角色。

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關鍵字：反送中,逃犯條例,林鄭月娥,粵港澳要聞,政務司司長,張建宗

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