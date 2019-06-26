2019港姐初選登場！佳麗神撞臉「寶可夢小剛」　網：風格太強烈

▲ 佳麗撞臉寶可夢角色「小剛」與蠟筆小新角色「賣間久里代」。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

大陸中心／綜合報導

2019年香港小姐首輪面試在24日舉行，總計143名參賽者上陣，一個個在鏡頭前大方展現自己，希望能脫穎而出，讓評審留下深刻印象。相較於以往，今年的選手類型更加多元，更有不少人撞臉明星、運動員、AV女優，甚至是動畫角色─精靈寶可夢裡的小剛。

根據《香港01》報導，年度選美盛事《2019香港小姐競選》24日上午10點半在軍澳電視城舉辦第一輪面試。時間一到，角逐的佳麗們一一走到鏡頭前，自信展現自己的獨特魅力。不過，這些佳麗初登場的照片在網路上釋出後，便隨即在討論區引起了網友熱議，一方面是今年出現了不少明星臉，另一方面則是今年選手們似乎有點「太做自己」，出現不少詭異風格、造型與妝容，令網友直呼「這次水準好像有點參差不齊」。

▲ 有佳麗長相神似日本AV女優麻倉憂。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

其中有參賽者被說是女版樊少皇（香港電影演員），還有人長的像年輕版的資深藝人黃夏蕙，有位高學歷佳麗被形容撞臉單車運動員李慧詩，有神似落選亞姐宮雪花的，還有一位長相甜美的佳麗，被網友指出神似日本AV女優麻倉憂。

除此之外，這次競選還出現好幾位「卡通人物臉」，像是有位身穿點點洋裝的佳麗，因為有著粗眉與細細長長的眼睛，就被說長著像「精靈寶可夢」裡的「小剛」；另一名有著狹長臉蛋、尖下巴的佳麗，則被形容與「蠟筆小新」中出現的地獄推銷員「賣間久里代」超相似。

▲參加2019香港小姐競選的佳麗被網友形容風格太過猛烈。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

雖然今年佳麗們個個有備而來，在服裝上費盡心思，有的小露香肩，有的大秀美背、長腿，還有人真空展現傲人雙峰，不過也有些人似乎想給評審看看自己最真實的一面，選擇直接素顏亮相，甚至只戴著一個口罩、穿著隨便的T恤，就前來面試。

網友們對此紛紛留言表示，「好幾個像賣菜大媽，身材跟外貌都不太行，今年的港姐是怎麼了？」、「大部分的風格好像都有點太猛烈了...」、「是年紀大了嗎？我有點跟不上現在的審美了」、「連港姐也淪陷了...」、「美女都跑去抗議了吧」、「這次也是有很多漂亮的呀！而且其實每年都有不少風格特別的。」