尋求G20峰會國幫助！千人發起「反送中」請願行動...向19駐港領館遞信

▲請願行動中的參與人士。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

香港政府修訂《逃犯條例》的爭議仍未平息，不少示威者趁二十國集團（G20）峰會舉行前夕，向多個將會出席國家的駐港總領事館，發起請願行動。遊行隊伍今（26）日早上出發，前往美、英、法等19個駐港澳總領事館及辦事處，希望能透過不同國家元首的力量，向北京中央施壓。

根據《東網》報導，超過千名示威人士今早9點聚集在中環，當中不少人穿上了寫著「LIBERATE HONG KONG (解放香港)」的白T。遊行隊伍先是一起前往美國、歐盟及英國的駐港澳總領事館及駐港澳辦事處，再分成3條路線，每隊約500人前往其他總領事館，包括墨西哥、法國、加拿大、日本等。

到了中午時分，逾200名市民遊行至南非、沙烏地阿拉伯及義大利的駐港總領事館。三間總領事館的總領事先後接收請願信，其中南非領事館總領事倪清閣表示，今晚會將請願信交予南非總統，現階段不適合回應事件。

此外，接受了請願信的駐港澳總領事館還有澳洲、南韓、德國。其中德國代表在接信時，遊行人士歡呼拍手，並用德文說「感謝」。但土耳其、俄羅斯、印尼及印度則沒有派人接受情願信。

行動發起人之一劉先生表示，此次活動屬於自發，希望透過不同國家元首向中央施壓，以表達香港反對修訂《逃犯條例》的多個訴求；遊行前往香港各個領事館表達訴求，是展示前所未有的民意及行動。

▼G20峰會將於28日至29日在日本大阪舉行。（圖／路透）