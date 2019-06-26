曾蔭權成功翻案享原有福利：內心充滿感恩　不枉堅持信念！

▲香港前特首曾蔭權提出終極上訴，終審法院推翻定罪。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

香港前特首曾蔭權去年因「公職人員行為失當罪」被判入獄1年，但他仍堅持向香港終審法院提出終極上訴，要求翻案。終審法院26日裁定他勝訴，獲撤銷定罪和判刑，這也代表他此前所有相關控罪均未成立。隨著曾蔭權翻案成功，卸任後原可享有的退休金和福利，甚至獲頒發大紫荊勳章，應可繼續保有。

綜合媒體報導，曾蔭權在2015年被廉政公署起訴，最初被控兩項藉公職作出不當行為罪。控罪指他於2010年1月1日至2012年6月30日期間，以特首及行政會議主席身份，參與處理雄濤廣播的牌照等三項申請時，未有申報與雄濤廣播（後改名香港數碼廣播，DBC）股東黃楚標洽談租用對方的深圳物業。

曾蔭權26日發聲明表示，感謝終審法院判他勝訴，對經歷7年纏訟的案件終於完結，內心充滿感恩。他指出，未來會和太太、家人過平凡的生活，也再次感謝家人、朋友、前同事、神師、教友，還有成千上萬支持和關懷我的香港市民。

▲曾蔭權遭收押。（圖／CFP）



曾蔭權聲明全文︰

七年的纏訟，終於完結，我心內滿溢感恩。

去年我向終審法院提出上訴前，確曾經過一番掙扎。畢竟七年多的刑事調查，法庭公開審訊多達五次，歷時七十多天，服刑八個月，訴訟幾耗盡我夫婦終身積蓄，令我和家人受盡折磨，心力交瘁。但我抱著兩個信念，不管怎樣都要走下去。

首先，內子勉勵我堅持到底，讓法庭還我應有的清白；再者，我很擔心履行公務，在不涉貪腐的情況下遺漏申報利益，往往會被列作刑事罪行，若我入罪此案成為先例，刑事化便會被擴大和成為往後的法律依據，這樣只怕公職人員會為了過分的避嫌而不再積極參與決策，導致施政失效。

很感謝終審法院判我勝訴，亦不枉我當日堅持信念。

七年多以來，可幸得到家人的信任，時窮路困之處，我們互相緊靠。我的許多前同事和朋友，向我和家人伸出援手。夜永星沉之際，我的神師緊緊地攙扶我，走過這一路艱辛。

許多香港市民不時送上支持和鼓勵，我的法律團隊為我努力不懈的抗辯。人性中的善良、正義、崇高，助我跨越這段莫大的逆境。

這些日子使我明白真正的心安，唯以謙卑的心境經歷火爐鍛煉而得；最後的理直，復以堅毅的步履穿越陰森的幽谷方至。未來我和內子、家人，渴望重過平凡的生活，繼續在屬靈路上追尋幸福和安寧，早晚禱告願香港明天會更好。

我想再次多謝家人、朋友、前同事、神師、教友，還有成千上萬支持和關懷我的香港市民，無言感激。

曾蔭權

2019年6月26日