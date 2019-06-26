兩岸「小四通」進展　金廈通氣船運、管道方案成型

▲陸方稱兩岸透過船運、管線供氣方案已經成型。圖為天然氣管線。（示意圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

大陸近年致力推動兩岸通水、通電、通氣、通橋「小四通」，加強福建與金門、馬祖等台灣離島連接。國台辦發言人安峰山今天進一步介紹，目前四個領域均取得階段性成果，在通氣方面，兩岸企業已經進行了前期的溝通和對接，船運供氣和管道供氣兩種方案已經初步成型。

事實上，日前金門縣長楊鎮浯出席福建第十一屆海峽論壇時，就稱去年8月5日實現金廈通水後，下一步就是推動通氣，期待透過天然氣發電環保減碳，達到永續島嶼。

▲金門縣長楊鎮浯日前率團參加海峽論壇，並與國台辦主任劉結一座談。（圖／翻攝自金門日報網站）

當時，大陸國台辦主任劉結一還與楊鎮浯等一行人，於16日在廈門就「小四通」推動展開座談，前者指出，現階段經評估通電、通氣、通橋完全可行，大陸將務實推進各項前期工作，「一旦條件具備」，兩岸同胞共同努力、排除障礙後，早日實現應通盡通。

安峰山今天在例行記者會上，針對推動進度做出回應，他表示在向馬祖供水方面，2002年福建在馬祖水荒期間已經有過以船運方式來應急供水的先例。因此，只要馬祖有需求，我們（大陸）隨時可以供水。

在通電方面，安峰山說，國家電網福建公司負責人已經公開說明了與金馬通電的方案，做好了技術準備，能夠實現安全、穩定和環保供電；通氣方面，兩岸有關企業已經進行了前期的溝通和對接，船運供氣和管道供氣兩種方案已經初步成型。

▲去年8月金門與廈門通水儀式現場。（圖／記者馬叔安攝）

在通橋方面，他說，大陸專家和企業相關規劃正在推進。只要條件具備，兩岸企業、行業協會可以透過更進一步的對接洽談，加快推進落實。

安峰山提到，去年8月，福建向金門供水工程克服重重困難實現了正式通水。迄今福建已經向金門穩定供水300多萬噸，解決了金門鄉親長期以來面臨的用水困難。