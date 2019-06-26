6工會力挺長榮罷工！港龍：別再說「不想做不要做」

▲香港龍航空工會、台灣鐵路產業工會、台灣高鐵產業工會等工會出席聲援長榮空服員罷工。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

長榮空服罷工進入第7天，今（26）日台鐵、中華郵政、高鐵、港龍航空工會等6單位集結起來支持長榮罷工，港龍空勤工會主席施安娜說，「香港的航空業都支持長榮工會。」

請繼續往下閱讀...

▲王傑表示，這場罷工絕對不是突襲罷工。



台鐵產業工會理事長王傑表示，這場罷工絕對不是突襲罷工，從5月13日到6月6日的罷工投票，到6月7日投票通過，在這期間，長榮已知卻沒有請求他航協助，讓傷害擴大。此外，工會也曾提出端午節不會罷工，希望勞資協商，現在長榮航空說空服員工會突襲罷工，相當不合理。

▲港龍空勤工會主席施安娜。

港龍空勤工會主席施安娜表示，「公司需要與工會配合，才會有進步的空間，空服員也是公司重要的資產，聽到網民說『你不願意做就不要做了』，但若每個行業都這樣，這對公司會進步嗎？對勞動市場是好的嗎？爭取好一點的待遇錯了嗎？」

新北市產業總工會理事長洪清福說，請長榮務必要好好跟工會協商，長榮空服會罷工不能把責任歸責於勞工，若長榮有溝通跟協商，工會不會這樣，做工沒有什麼偉大期待，只有賺錢、養家、活口，事出必有因，呼籲全國資方，員工絕對是你的資產，不是你的負債。

▲新北市產業總工會理事長洪清福說，請長榮務必要好好跟工會協商。

郵政產業工會代表王先生說，長榮航空都是女性員工，長榮抗爭的對象是女性朋友，女性是最堅毅的人，絕對不是草莓族，一定是忍受極大苦痛才會站出來捍衛勞權。

消費者謝先生說，站在消費者跟勞工立場上，希望長榮航空可以趕快跟工會協調，解決罷工事件；張小姐表示，自己很喜歡長榮，謝謝長榮的員工，無論是地勤、空服、技師，但也因為這樣，不願成為過勞的幫兇，希望挺的是能解決問題的長榮公司。