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廈門吸引高層次人才　最高給予675萬元生活補貼

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▲廈門吸引高層次人才　最高給予675萬元生活補貼。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門市頒發證書給「台灣特聘專家專才」。（圖／記者蔡紹堅翻攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

廈門近年積極引入台灣高層次人才，並於日前對96名台灣人才頒發「台灣特聘專家專才」證書。廈門人才局表示，廈門為吸納台灣電子信息、光電，現代服務業等優勢產業的高端人才，給予最高150萬元（約675萬元新台幣）的生活補貼，以及500萬元的創業資金扶持，總金額至今年已達7000萬元。

廈門市人才局近日推出「台灣人才服務手冊」，列出廈門台灣人才補助政策內容。引入高層次人才方面，共分有「福建省引進台灣高層次人才」「福建省引進台灣高層次人才百人計劃」「雙百計畫人才」「台灣特聘專家」「台灣特聘專才」五個項目。

▲廈門吸引高層次人才　最高給予675萬元生活補貼。（圖／記者蔡紹堅攝）

「福建省引進台灣高層次人才」只要經確認並到崗位落地後，就可以獲得安家補助50萬元。「福建省引進台灣高層次人才百人計劃」最高可獲得100萬元資金支持。

「雙百計畫人才」則針對海外高層次人才，可獲得100萬元的工作生活補助，可優先享受人才住房政策，領軍型創業人才可獲得100萬至500萬元的創業扶持資金，還有100～500平方公尺的場租補貼。

「台灣特聘專家」給予累計最高150萬元的工作生活補助（每年30萬元，逐年發放），住房公積金貸款可放寬至廈門市最高限額的4倍。「台灣特聘專才」只要達到條件，每年最高給予12萬元的補助，累計最多5年。

廈門市明晟鑫邦科技有限公司的璩澤中是福建「百人計畫」的專家，也是廈門第五批「台灣特聘專家」、第八批「雙百計畫」引入的人才，他表示，公司的主要業務是晶片模塊封裝，在廈門落地後，已獲得人才扶持資金1150萬元，四年來產能不斷遞增，已經是初創時的四倍。

廈門日前也舉行了「台灣人才項目聯合評審會」，評選生物醫藥、電子信息等領域科創項目，遴選出來的項目將直接進入「雙百計畫人才」。

據了解，此次共有20多個高層次人才項目報名，11個項目最終入圍評選，報名的台灣人才中，包含美國哥倫比亞大學畢業的資訊專業研究生，也有台灣大學生物學博士，碩士及研究生以上學歷的人才占比高達80%。

廈門市人才局表示，「台灣人才項目聯合評審會」機制是「雙百計畫」的延伸，有成熟的政策保障體系做基礎，還能透過明確項目領域，簡化評審流程等方式，提升飲才招商的精準性及便利性。

▲廈門吸引高層次人才　最高給予675萬元生活補貼。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：廈門,台灣特聘專家,台灣特聘專才,雙百計畫

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