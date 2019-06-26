雙城論壇柯文哲將會劉結一？　國台辦語帶保留

▲台北市長柯文哲7月前往上海參加雙城論壇，是否會見國台辦主任劉結一，各方高度關注。（合成圖／ET資料照）

記者陳政錄／北京報導

第十屆台北上海雙城論壇將於7月4日舉辦，台北市長柯文哲3到5日赴陸與會，是否與國台辦主任劉結一會見引發關注，對此柯文哲昨（25）日稱，行程表上沒有，但「你不期而遇，我們也不會說看到就躲起來」。對此國台辦發言人安峰山今天也語帶保留，表示「具體情況目前不掌握」，並未把話說死。

經由台北、上海兩市協商，本屆雙城論壇以「創新、合作、未來」為主題，將是柯文哲上任後第三度赴上海出席。回顧2017年舉辦時，柯文哲曾在返台前於虹橋迎賓館，與時任國台辦主任張志軍進行短暫閉門會談，張當時提及兩岸需要九二共識下開展交流，柯則呼籲陸方尊重台灣面臨的歷史情感。

▲台北市長柯文哲2017年赴上海出席雙城論壇時，在返台前於虹橋迎賓館，和時任國台辦主任張志軍會面。（圖／ET資料照）

值得注意的是，由於今年3月高雄市場韓國瑜訪問大陸時，因進入香港中聯辦，並與劉結一會面，被綠營認為是城市交流變調，引發不少風波，因此本次柯文哲前往上海，亦引發外界關注。

對此國台辦發言人安峰山今天表示，「上海-台北城市論壇」由兩市輪流舉辦，已經成為上海和台北兩市之間一個重要的機制化交流平台，在促進兩市各領域的交流合作以及增進兩地民眾民生福祉等方面都取得了一系列積極成果。大陸也多次強調，只要對於兩岸關係及兩岸城市交流的性質有正確認知，兩岸城市交流就可以行穩致遠，展現廣闊前景，造福兩岸同胞。

但面對《ETtoday新聞雲》記者提問，劉結一是否將與柯會面，安峰山則語帶保留，簡短表示，關於「論壇具體合作安排，目前我不掌握」。

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者陳政錄攝）

事實上，本月初柯文哲接受媒體專訪時，提及「兩岸不是外交關係、不是國際關係，而是有特殊定位的兩岸關係」的說法，獲國台辦正面肯定，也被視為完成「兩岸答卷」，得以順利舉辦並出席雙城論壇；同時，本屆雙城論壇預計將走出市區，並加強青年創業和與台商的交流，柯文哲也可能前往上海金山、江蘇昆山等地了解台商、創業青年。

除雙城論壇外，安峰山提到，第十六屆湖北·武漢台灣週將於7月8日至12日在湖北舉行。本屆台灣週以「新時代、新動能、新融合」為主題，屆時，台灣各界知名人士、青年及基層代表，全國台企聯及各地台協會長以及兩岸專家學者共約800位嘉賓將出席活動。