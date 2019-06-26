索羅門將訪兩岸評估「外交關係」　國台辦送一句話忠告

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

我友邦索羅門群島傳出本周派代表團，訪問北京、台北和多個與大陸建交的索羅門鄰國考察，重新評估「外交關係」，再次引發可能與台斷交討論。對此，大陸國台辦發言人安峰山今天在回答記者提問時，送出一句話回應，「一個中國原則是國際關係的準則，也是國際社會的普遍共識，更是唯一正確的選擇」。

索國新政府上任後，其外交部長馬內利月初曾對媒體表示，對於是否轉向承認中國大陸，與台斷交和北京建交，「是一項主權的決定」，當地政府正在全面評估，將會在100天內作出決定。索國總理蘇嘉瓦瑞，也曾說，會在考慮所有因素後作出決定。

▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞與總統蔡英文。（圖／ET資料照）

對此，我外交部當時強調，台灣和索羅門群島溝通管道暢通，目前關係非常堅定，在索國國會包括內閣成員在內，支持台索關係者仍占多數。

不過對該議題，大陸國台辦發言人安峰山今天在例行記者會上，隔空對外喊話，表示「一個中國原則是國際關係的準則，也是國際社會的普遍共識，更是唯一正確的選擇」。

事實上，6月12日國台辦記者會時，安峰山也曾針對此事作出回應，他當時還補充，順應這一時代潮流是世界上絕大多數國家的選擇。顯示中方已就該問題表達立場。

據英國路透24日報導稱，索羅門群島本周內將派出代表團，訪問北京、台北並赴多個與大陸建交的索羅門群島鄰國考察，評估是否轉與中國大陸建交。