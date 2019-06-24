金馬通電「福建段拚今年開工」　福建融台42條加速「小四通」

▲福建24日舉行「融台42條」政策說明會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／福建報導

福建省上月發布《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，共有42條措施，內容中提到要加速推進金馬「小四通」。福建省發改委重點辦常務副主任江智光24日在政策說明會上表示，福建已做好小四通相關項目建設條件的預留等工作，並透過不同渠道與金馬各界溝通取得共識，「通電方面，涉及福建側的輸配電配套工程已在開展前期工作，爭取部分工程年內核准開工。」

▼大陸國家電網公司進行海上工程。（圖／翻攝國家電網公司）

江智光指出，「42條」對推進通水、通電、通氣、通橋（小四通）工作進行了全面部署，福建在這方面有基礎也有條件，「通電方面，截止2018年底，福建省的裝機容量已達到5770萬千瓦，在滿足本省用電需求情況下還輸電華東電網，還建成了較為完善的電網系統，能滿足金門、馬祖通電的需求。」

江智光提到，另一方面，金馬民眾對小四通也有需求、有意願，「馬祖水資源也較為匱乏，長期受缺水影響；金門、馬祖採用柴油發電，使用LPG，成本高、污染較大。金門、馬祖民眾都迫切需要有更具保障性、更清潔、更低成本的水、電、氣等資源、能源，希望大陸幫助解決用水用電緊缺等困難，也多次表達過通氣、通橋的訴求，金門通水後這種意願則更為強烈。」

江智光說，在加快「小四通」的前期工作上，今年以來取得積極進展。通水方面，泉州、晉江市政府已成立向金門供水安全保障工作領導小組，制訂《福建向金門供水安全保障工作方案》，並開展金門供水水源整治。馬祖通水涉及的連江官嶺至黃岐輸水管道工程已開展設計工作。

▼大陸國家電網公司。（圖／記者蔡紹堅攝）

通電方面，江智光說，已明確採用柔性直流輸電系統，相關方案已經國家電網公司論證。涉及福建側的輸配電配套工程已在開展前期工作，爭取部分工程年內核准開工，「具體來說，就是採用柔性直流輸電系統，分別從廈門翔安、福州連江的220千伏變電站引出經換流後通過海纜與金門、馬祖實現聯網。採用柔性直流輸電系統，能解決兩岸電網頻率不同、電壓等級不同等問題。」

通氣方面，江智光說，已初步確定通氣方式，目前正在開展商務合作協商，「具體來說，就是按照先船運後管道的方式推動由我省沿海向金門、馬祖供應天然氣。」

通橋方面，江智光說，已進入可行性研究階段，「具體來說，就是要加快廈金大橋和福州連江至馬祖通橋的可行性研究，同時做好與省內高速、鐵路等接線工作。」

另外，對於「小四通」實現後，金馬通水、通電、通氣的價格問題，江智光表示，將以最大努力降低金門、馬祖的用水、用電、用氣成本，造福金門、馬祖同胞，以通電為例，將按照「同網同價」原則進行電價商談，就是在實現金門、馬祖電網與福建電網聯網後，以福建省內售電價格對金門、馬祖進行電價結算，「據我們了解，金馬目前的發電成本是福建的的2、3倍，通過『同網同價』，可最大程度讓利金馬同胞，降低金馬用能成本，促進經濟社會發展。」