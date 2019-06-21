輔大師「性侵案」不解聘　碩一生怒發連署：不該出現的人就不該出現

▲輔大法律系碩一廖姓學生，在校內發動解聘哲學系教授沈清楷連署。（圖／讀者提供）

記者崔至雲／台北報導

輔仁大學哲學系教授沈清楷今年1月份遭女學生控訴「約會性侵」，隨後性平會進行調查，終於在六月初，調查結果認定沈清楷與多名學生發生多次性行為，違法教師倫理，建議教評會應做出「解聘」該師處分。但近日教評會卻做出「不解聘」決議，院教評會也做出「停聘兩年」決議。對此，法律系碩一廖姓學生非常不滿意，自發在校內發起連署，希望學校能重視學生聲音。

該事件的發生，輔大校教評會將於24日舉行，決議最終決定。廖姓學生向《ETtoday新聞雲》表示，經過教評會做出的「不解聘」決議，以及文學院院教評會做出的「停聘兩年」決議，令他非常氣憤，極度擔心24日的校教評會，校方會做出不當的決議，因此決定在校內發起「不能姑息，不能再有下一位受害者—請求解聘沈清楷老師」連署書。

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▲「不能姑息，不能再有下一位受害者—請求解聘沈清楷老師」連署書目前已蒐集到300多份。（圖／讀者提供）

廖姓學生說，「雖然這份連署書不具有法律上的效力，但我會想辦法把它送到24日的校教評會，讓學校知道，我們學生在乎有這樣的事件發生，還有學生在乎校園中的受害者，我們不想時刻堤防自己的老師。

廖姓學生也表示，自己平常就有在關心性平問題，雖然自己不認識該事件的任何女學生，但是認為這件事情相當嚴重，而且「不該出現的人物，就不該出現」，希望校方正視這件事情，另外也透露，目前已蒐集到300多份連署，會持續蒐集。



