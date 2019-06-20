　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《工輔法》闖關…農地工廠將合法化　環團憤怒丟菜抗議：農地將死

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 環團抗議《工輔法》。（圖／地球公民基金會提供）

▲民間團體灑菜渣抗議行政院版工輔法毀農滅國 。（圖／地球公民基金會提供）

記者崔至雲／台北報導

立法院臨時會預計今明進行《工廠管理輔導法》部分條文修正案二、三讀，讓農地違章工廠合法化。環團今（20日）集結在行政院前憤怒灑菜渣抗議，指出現有政院版提出的條文內容荒謬，包括幾乎無門檻的就地合法、特定工廠輔導無落日無限期免罰，再再將違法廠商的利益拉到比守法廠商、國民食安權益、以及國家法治安定與信賴更高的地位，更高喊「農地將死」。

環境權保障基金會專職律師郭鴻儀痛批，目前行政院主導的《工輔法》修法版本將使農地違章工廠以「特定工廠登記」永久留在農地經營，甚至提出「用地合法計畫」，經核定後可以進行用地變更，將完全架空土地管制規定，而中高污染產業認定現行制度竟是由經濟部自行認定，架空環保署與農委會權責。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 環團抗議《工輔法》。（圖／地球公民基金會提供）

▲環境權保障基金會專職律師郭鴻儀痛批，政院版《工輔法》無疑宣告未來所謂的地政專業及都市規劃專業，均可改稱土地開發專業、土地炒作專業。（圖／地球公民基金會提供）

郭鴻儀呼籲立法院，明定輔導期限，依司改國是會議精神納入「公民告知」及「公民訴訟」，讓民眾參與監督地方政府長期怠於取締違章工廠亂象。為了經濟，無視所有土地管制，這不該是自稱進步的政府，所擬訂的退步修法。

台灣農村陣線議題專員王章逸表示，台灣社會沒辦法改變經濟部以及多數立法委員，要讓農地違章工廠就地合法的荒謬。「我想請問農地違章工廠的頭家以及台灣的立委，眼見現在農地違章工廠即將合法化，你們，真的能夠安心對得起農友以及生活在台灣的每個人嗎？」

▲▼ 環團抗議《工輔法》。（圖／地球公民基金會提供）

▲環團指出，行政院版工輔法扼殺法治、食安及合法工廠。（圖／地球公民基金會提供）

主婦聯盟環境保護基金會專員黃思敏也說，主婦聯盟關心食安，也認為「消費者」要吃得健康，就得瞭解生產者的辛勞與難處。農民與這群消費者共同努力，即可友善土地、守護台灣每個家庭的餐桌，彼此成為友善生產者及生活者，我們的農業總有一天會走向友善、永續的生產模式。但我們錯了，經濟部負責違章工廠業務的公務人員，就是不斷衝擊農委會法規，去衝擊現有的土地法規，當生產者連安身立命的土地，都成為經濟部官員眼中違章工廠的儲備用地，又有何食安的立足之地。

地球公民基金會山林國土組研究專員吳其融激動表示，不可置信我們的公務人員竟如此蔑視法律，而這樣官員更成為本次《工輔法》修法條文的主筆者，無論從發起違章工廠的廠商協會，到直接堂而皇之地說捐錢給違章工廠廠商協會的廠商是有心廠商，會以公務人員的身份幫忙他們，更得意洋洋於主導《工輔法》修法從四委員版到政院版，從延3、5年到10年到無限期，逐步攻克層層法治底線的過程。其觀念與行為在在令人瞠目結舌，原來台灣的經濟官員是如此荒唐。

▲▼ 環團抗議《工輔法》。（圖／地球公民基金會提供）

▲民間團體到監察院要求對經濟部中部辦公室簡任技正兼科長雲瑞龍及經濟部中部辦公室、工業局進行全面調查。（圖／地球公民基金會提供）

50個民間團體，要求行政院蘇貞昌院長及立法院諸位立法委員，行政院必須撤回惡質的政院版《工輔法》，進行必要調整後再重新送審。並提出四點訴求，包括，立法院應敦促行政院撤回檢討現有《工輔法》修法草案；納入「公民訴訟」條款，在行政怠惰或不適任官員刻意包庇時，讓民間得以自救；特定工廠登記須明訂落日期限，中高污染輔導遷廠、關廠亦須明訂期限；監察院對經濟部中部辦公室以及工業局全面調查。

ET快訊
把台灣黑熊當狗養！狂阿嬤「照片真相」曝光　神故事風向大逆轉
淡水騎士載「雪臀馬尾妹」短裙飛起！驚露黑色小丁丁　老司機看傻
體操亞錦賽／李智凱全能金牌　中華男團幹掉南韓奪銅

關鍵字：工輔法,農地,工廠,環團,抗議

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夏至後將出梅？菲律賓擾動一路向北「下周恐成颱」　彭啟明：颱風量仍落後

寮國通報首例非洲豬瘟！　21日凌晨0時起帶豬肉入境罰20萬

「金田一偵探大展」全球首場在台北！展覽界首見「VR密室解謎」

更新／航班資訊看這裡！長榮罷工取消116航班影響1萬5千人

空服員「不留出入口」擋公司大樓　長榮怒斥違法：公權力要有作為

長榮空服罷工！品保協會：請長榮成立單一窗口辦理後續

影／長榮內勤包圍貨車！不讓卸貨搭舞台　罷工空服員激喊：不要當打手

長榮空服罷工！ 松山機場國內線20日無影響　最新異動今晚10點公告

推擠衝突！長榮罷工空服員尖叫「性騷擾」　手機蒐證互槓攻防

空服員罷工！長榮企工喊話公司：應給地勤每天5000元支援津貼

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

模範生狠嗆韓國瑜「醒一醒」　女同學：只會講！也沒真的發大財

長榮罷工！旅客急壞「繞機場乾等」　內勤怒嗆空服員：回家當妳媽的寶貝

模範生開嗆！他看「韓國瑜伸左手」　肢體動作藏細節...看人雷達曝光

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

電影《返校》首支預告

夏至後將出梅？菲律賓擾動一路向北「下周恐成颱」　彭啟明：颱風量仍落後

寮國通報首例非洲豬瘟！　21日凌晨0時起帶豬肉入境罰20萬

「金田一偵探大展」全球首場在台北！展覽界首見「VR密室解謎」

更新／航班資訊看這裡！長榮罷工取消116航班影響1萬5千人

空服員「不留出入口」擋公司大樓　長榮怒斥違法：公權力要有作為

長榮空服罷工！品保協會：請長榮成立單一窗口辦理後續

影／長榮內勤包圍貨車！不讓卸貨搭舞台　罷工空服員激喊：不要當打手

長榮空服罷工！ 松山機場國內線20日無影響　最新異動今晚10點公告

推擠衝突！長榮罷工空服員尖叫「性騷擾」　手機蒐證互槓攻防

空服員罷工！長榮企工喊話公司：應給地勤每天5000元支援津貼

百警動員！「玉腿美人」受檢　中山警籲：「酒店自主管理」

優質硬體照顧官兵　桃園忠勇新城職務宿舍整修啟用

第四作戰區出動防治登革熱　百名兵力協助地方環境清理

夏至後將出梅？菲律賓擾動一路向北「下周恐成颱」　彭啟明：颱風量仍落後

89年以前出生役男　出國前須先核准才可出境

國中操場挖出遺體！他檢舉黑心工程「消失16年」　竟被活埋跑道下

女孩散發自信的小心機　Jo Malone、DIPTYQUE...7款「話題香膏」香氛控必收

「足驚」登革熱疫情擴散求問陳其邁　韓國瑜緊張為這樁事

韓國瑜人事再爆「夫人閨蜜門」　高捷新任監察人夏昭麗上火線回應

曹格16歲「沒整形照片」曝光！　圓臉小眼睛…哀怨：同學都叫我pizza face

翁在水塔「洗澡大小便」1年多　住戶驚臭臭...他嗆沒毒死算不錯

生活熱門新聞

小7買雪糕99元　網一看扛整箱..

長榮航空將執行3招反制空服員罷..

女兒早餐吃飯糰！長輩噓：又沒在..

2瓶礦泉水要價1千元　店家回應..

即／內勤正妹怒嗆空服員：回家當..

「你的道歉就是屁」父母衝世新問..

最新航班資訊！長榮罷工取消11..

長榮罷工互嗆！　白制服人馬大吼..

辮子妹「解剖背殺照」…萬人歪樓

白車雷殘！車主轉念拍唯美車模照..

即／長榮罷工！　內勤白衣男潑水..

長榮空服員「走上罷工路」　懶人..

他見置物櫃上安全帽傻愣　網全笑..

懶人包看「世新男霸凌始末」下場..

更多熱門

相關新聞

農地違章工廠就地合法挨批　經部：低污染農地工廠二年內納管

立法院臨時會登場，執政黨團力推產創條例、所得稅法，以及工輔法修法等「經濟五法」，但環團今（19）日爆料政府官員護航違章工廠，經濟部表示，草案針對低汙染未登記工廠，明訂兩年內須申請納管，而合法化的過程中，業者需先經過繳交回饋金才能變更地目，回饋金額度的修訂傾向讓「業者繳得起」。

長治、鹽埔鄉民抗議工廠臭死人　蔣月惠批查緝無效

批公投法被惡修　黃士修立院外絕食

台南後壁區工廠大火　廠房全毀幸無傷亡

香港反送中遊行　外媒：最大示威

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 江明學 長榮航空 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA冠軍戰 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

女主播報新聞不對勁！苦撐20分鐘不行了

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

媽自撞吐血亡詭翹孤輪！女兒慟

長榮航空將執行3招反制空服員罷工

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

淡水騎士馬尾妹驚露雪臀！駕駛看傻

她用榔頭鎚死病夫　法官安慰兒女：多給母親力量

安苡愛NuBra遭心機女模剪爛！

她婚禮廣邀人氣網紅…一開直播「全體打回原形」

把台灣黑熊當狗養！阿嬤「照片真相」曝光

史上最醜iPhone！方形三鏡頭成定局

鄭州女大生飆唱完《涼涼》大量腦出血！

阿嬤分享大狗照！記錄員看白色深Ｖ嚇傻

女兒早餐吃飯糰！長輩噓：又沒在做工

更多

最夯影音

更多

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面