《工輔法》闖關…農地工廠將合法化　環團憤怒丟菜抗議：農地將死





▲民間團體灑菜渣抗議行政院版工輔法毀農滅國 。（圖／地球公民基金會提供）

記者崔至雲／台北報導

立法院臨時會預計今明進行《工廠管理輔導法》部分條文修正案二、三讀，讓農地違章工廠合法化。環團今（20日）集結在行政院前憤怒灑菜渣抗議，指出現有政院版提出的條文內容荒謬，包括幾乎無門檻的就地合法、特定工廠輔導無落日無限期免罰，再再將違法廠商的利益拉到比守法廠商、國民食安權益、以及國家法治安定與信賴更高的地位，更高喊「農地將死」。

環境權保障基金會專職律師郭鴻儀痛批，目前行政院主導的《工輔法》修法版本將使農地違章工廠以「特定工廠登記」永久留在農地經營，甚至提出「用地合法計畫」，經核定後可以進行用地變更，將完全架空土地管制規定，而中高污染產業認定現行制度竟是由經濟部自行認定，架空環保署與農委會權責。

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▲環境權保障基金會專職律師郭鴻儀痛批，政院版《工輔法》無疑宣告未來所謂的地政專業及都市規劃專業，均可改稱土地開發專業、土地炒作專業。（圖／地球公民基金會提供）



郭鴻儀呼籲立法院，明定輔導期限，依司改國是會議精神納入「公民告知」及「公民訴訟」，讓民眾參與監督地方政府長期怠於取締違章工廠亂象。為了經濟，無視所有土地管制，這不該是自稱進步的政府，所擬訂的退步修法。

台灣農村陣線議題專員王章逸表示，台灣社會沒辦法改變經濟部以及多數立法委員，要讓農地違章工廠就地合法的荒謬。「我想請問農地違章工廠的頭家以及台灣的立委，眼見現在農地違章工廠即將合法化，你們，真的能夠安心對得起農友以及生活在台灣的每個人嗎？」

▲環團指出，行政院版工輔法扼殺法治、食安及合法工廠。（圖／地球公民基金會提供）



主婦聯盟環境保護基金會專員黃思敏也說，主婦聯盟關心食安，也認為「消費者」要吃得健康，就得瞭解生產者的辛勞與難處。農民與這群消費者共同努力，即可友善土地、守護台灣每個家庭的餐桌，彼此成為友善生產者及生活者，我們的農業總有一天會走向友善、永續的生產模式。但我們錯了，經濟部負責違章工廠業務的公務人員，就是不斷衝擊農委會法規，去衝擊現有的土地法規，當生產者連安身立命的土地，都成為經濟部官員眼中違章工廠的儲備用地，又有何食安的立足之地。



地球公民基金會山林國土組研究專員吳其融激動表示，不可置信我們的公務人員竟如此蔑視法律，而這樣官員更成為本次《工輔法》修法條文的主筆者，無論從發起違章工廠的廠商協會，到直接堂而皇之地說捐錢給違章工廠廠商協會的廠商是有心廠商，會以公務人員的身份幫忙他們，更得意洋洋於主導《工輔法》修法從四委員版到政院版，從延3、5年到10年到無限期，逐步攻克層層法治底線的過程。其觀念與行為在在令人瞠目結舌，原來台灣的經濟官員是如此荒唐。

▲民間團體到監察院要求對經濟部中部辦公室簡任技正兼科長雲瑞龍及經濟部中部辦公室、工業局進行全面調查。（圖／地球公民基金會提供）



50個民間團體，要求行政院蘇貞昌院長及立法院諸位立法委員，行政院必須撤回惡質的政院版《工輔法》，進行必要調整後再重新送審。並提出四點訴求，包括，立法院應敦促行政院撤回檢討現有《工輔法》修法草案；納入「公民訴訟」條款，在行政怠惰或不適任官員刻意包庇時，讓民間得以自救；特定工廠登記須明訂落日期限，中高污染輔導遷廠、關廠亦須明訂期限；監察院對經濟部中部辦公室以及工業局全面調查。