惡男強制性侵前女友硬拗「分手砲」　塞口染血衣物成鐵證

▲周姓男子被控對前女友強制性交、竊盜電視，被台南地院判刑合併4年6個月。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

一名周姓男子被控與前女友分手仍不罷手，以衣物、絲襪綑綁被害人雙手，將白衣物塞被害人口中強制性侵得逞，周男辯稱是「分手砲」非性侵，惟法官認為如是雙方合意性交，何以用衣物塞口，且衣物驗得血液與唾液DNA，除以強制性侵罪判周男4年徒刑外，周男還竊取被害人電視判刑8月，合併4年6個月，可上訴。

周男與已成年的被害人原是男女朋友關係，在2017年12月中旬，女方要求分手，周男欲挽回這段感情不成，竟萌生怨恨報復念頭。2017年12月22日凌晨3時許，周男開車到被害女子上班的酒吧等她下班，周男向被害人說可開車載她回家，被害人無意與前男友牽扯不清，但拗不過周男的糾纏，只好勉強答應，待車子駛抵被害人租住處門口，周男再以尿急想要進屋上廁所為藉口，趁機隨同被害人進其住處。

周男一進屋內即一再要求要與被害人復合，但被害人拒絕，此時周男露出惡形，動手關上房門、不讓被害人離開，接著把女方推壓到床上，因為被害人不斷反抗掙扎、喊叫，周男隨手拿起房內被害人的衣物與絲襪，綑綁被害人雙手，再拿1件白色衣物強塞進被害人口中，讓其不得發聲，而後強脫被害人衣物性侵得逞。

直到22日凌晨5時多，被害人為迫使周男離開，拿刀子作勢傷害自己，周男才離開。事後被害人不再與周男聯繫、見面，惟周男又於2018年1月24日下午，再到被害人租住處，破壞房門後進入屋內，偷走1部液晶電視，被害人發現後才報警查辦，周男依法送辦起訴。