政見會／朱立倫點評韓國瑜「太緊張」　郭台銘「幕僚稿子寫太短」

▲朱立倫拿手板上場。（圖／翻攝自直播）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

國民黨5名總統初選參選人齊聚高雄，參加首場「國政願景電視發表會」，其中前新北市長朱立倫全程表情輕鬆，會中還拿出多種手板道具做輔助，而他除了自稱是5人中「最努力認真」的參選人，也點評韓國瑜表現「太緊張」、郭台銘「幕僚稿子寫太短」。

朱立倫在發表會上自備QR碼和手板，看得出準備相當充分，他會後受訪表示，「正常倫」是網友給他的封號，因此自己乾脆用正常人的身份來論述未來兩岸國防發展，「希望能夠建立正常體制」。朱立倫整晚表情輕鬆，他說自己過去已經開過27場直播，「休息的時候，都在跟其他幾位參選人開玩笑」。

▲朱立倫點評韓國瑜「表現太緊張」。（圖／翻攝TVBS直播）

而被問到對誰的表現印象最深刻，朱立倫說，他很肯定郭台銘和韓國瑜「都很認真準備」，而且自己就坐在郭台銘旁邊，「覺得他的幕僚真的很辛苦、準備好多資料給他」。而郭台銘第一輪發言提早2分鐘結束，也讓朱立倫開玩笑說「幕僚給的資料太短了」。

朱立倫也點評韓國瑜「表現太緊張」，媒體問到韓國瑜一開始在論述的前3分鐘，似乎都花在跟高雄市民爭取認同？朱立倫也緩頰「他是高雄市長，當然要跟高雄市民談一些」，似乎對於外界「做好做滿」的聲浪頗有感觸，至於張亞中受訪時提到，黨內「資深的政治人物」表現不如預期，朱立倫僅笑笑回應說「張老師表現很好、謝謝張老師」。



▲朱立倫表示郭台銘的幕僚很辛苦、「準備很多資料」。（圖／翻攝TVBS）