　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

司法院召開憲法法庭　審理軍人年金改革是否違憲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大法官召開憲法法庭，審理軍人年改是否違憲。（圖／取自司法院網頁）

▲大法官召開憲法法庭，審理軍人年改是否違憲。（圖／取自司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

司法院大法官會議決定受理軍公教年金改革釋憲案，並召開憲法法庭，進行言詞辯論。24日下午首先登場的是軍人年改部分。立委質疑，政府以年金破產為由進行改革，但這是百姓交出來的錢，政府為什麼弄到破產？不需負責嗎？至於行政院代表則回應，因為高齡化與通貨膨脹等種種因素，再不改革，政府也會破產。

軍公教年金改革聲請釋憲案，司法院受理後在5月初針對公教年改部分召開說明會，但聲請的立委認為「說明會準備時間過於倉促」、「發言時間與內容不對等」、「出席人員不對等」、「欠缺事前資訊交換」，因此要求延期辦理，並擇日進行言詞辯論，才符合正當司法程序。大法官隨後決定，在24、25日召開憲法法庭，聽取雙方意見。

而24日憲法法庭進行軍人年金改革部分，聲請人親民黨立委李鴻鈞在開庭前表示，年金長期運用、投報酬率，政府難道不用負責？這是百姓大家交出來的錢，政府為什麼弄到破產？不檢討問題點，然後只是把全部歸在年金破產，這不合理。另外立委呂玉玲也說，憲法保障財產權跟平等權，但這次年金改革，政府推說是因財政問題；財政問題有很多種解決方法，但執政黨卻選擇最不負責任的方式，政府不能任意支配他們財產。

鑑定人游錦帆教授認為，政府未善盡管理基金之責，豈能假藉改革而不負最終支付之責任？政府因應軍人退撫基金資金缺口之道，首先應撥補因執行裁軍與募兵政策增加近千億餘元之退撫支出缺口，其次重新檢討費率與費制，負起最後支付責任。另名鑑定人劉靜怡教授則提出美國公共年金改革之爭議，認為退休軍人所取得的年金，並非法律上所稱的「既得權」，所以政府縮減軍人年金、退休金，並未侵害憲法所保障的財產權，也不違反法律溯及既往原則。

至於關係人行政院方面認為，近年來國人平均餘命增加，增加政府對退休養老的負擔；再加上替代役、募兵制的實行，兵源減少讓繳交軍人年金的來源也減少，造成政府沉重的負擔。所以若不改革不合理的年金制度，不只未來領不到年金，還將嚴重危及國家財政。
 

ET快訊
快訊／威力彩「頭獎6.7億」號碼出爐！翻身今年最大獎全看今晚
窗型冷氣不要了！他問「該回收or讓師傅帶走？」　過來人勸選這
長榮罷工近100小時 ！工會態度放軟連3退　「禁搭便車」可調

關鍵字：法律,人權,年金改革,軍公教,退休教師,大法官,釋憲,司法院,憲法法庭,大法官,立委

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

公教年改釋憲案　大法官決議受理召開說明會

批砍年金「砍過頭」　錢去哪？全教總要求蔡政府公布公教退撫明細

不滿軍公教退休年金改革　退休教師團體聲請釋憲

軍人年金改革憲法法庭公開說明會　正反激辯求解釋

反軍人年金改革　800壯士93軍人節聲請釋憲

北聯幫迎舊幫主盛大晚宴！　圓山飯店豪氣開百桌警將監控

驚悚畫面首度曝光！拒捕遭警12秒連開9槍　他全身赤裸癱死輪下

司法院召開憲法法庭　審理軍人年金改革是否違憲

就業歧視！徵助理條件列「20歲」還要「穿短裙」…法官開罰！

友約打傳說竟押暗巷持棍搶劫　全因他身上「金光閃閃」

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊

辦623遊行...恐從直播界消失　館長失落：我做錯了什麼事？

飯前來一根！10天內狂瘦3公斤？　她實測香蕉減肥法成果超意外

易烊千璽愛的宣言：我只要你！　撒嬌「不要跟別人走哦！」羅志祥也尖叫

「阿翔謝忻親吻沒什麼」　吳宗憲氣她退通告：不要聯絡了

史上最大！2.5cm陳年耳垢出爐...過程曝光網友驚呆：噁心又療癒

北聯幫迎舊幫主盛大晚宴！　圓山飯店豪氣開百桌警將監控

驚悚畫面首度曝光！拒捕遭警12秒連開9槍　他全身赤裸癱死輪下

司法院召開憲法法庭　審理軍人年金改革是否違憲

就業歧視！徵助理條件列「20歲」還要「穿短裙」…法官開罰！

友約打傳說竟押暗巷持棍搶劫　全因他身上「金光閃閃」

八仙塵爆呂忠吉入獄半年　樂園董座陳柏廷等8人第3度不起訴

恐嚇取財詐父25萬　逆子上酒店欠債聯友上演「苦肉計」

新竹地檢署拍賣賓士C250　43萬「超甜起標價」還可預約賞車

基隆300年老榕樹倒塌　8民宅出入被擋「自動放假一天」

名醫廁所裝針孔「鏡頭自動轉向」　被控偷拍他辯：找誰踩髒馬桶

李敏鎬抵台開深V吃飯！　低頭咬小籠包…放送胸肌養眼福利

快訊／威力彩「頭獎6.7億」號碼出爐！翻身今年最大獎全看今晚

不拍詹皇「怪物奇兵2」　柯瑞：全因日期衝突

好捕手人才難尋　大專最佳姚冠瑋有望獲味全龍青睞

匿名企業家找上她！楊貴媚宣布「新的身分」手緊牽陳美鳳

中職／桃猿25日對獅拚封王　翁瑋均先發搶勝

快訊／長榮罷工進入100小時　空服淚崩：這不會是第一個100小時

反避稅制度將更完善　台商應調整資金安排和投資架構

老婆也是空姐！哈孝遠綁頭巾挺罷工「她們死亡機會更大」：別再狠心欺負

Sonny北韓／人民晚上6點後不工作剩飯店亮燈　洗衣籃吊牌手縫

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

社會熱門新聞

即／從4樓公寓摔落！19歲冷氣..

女嬰疑遭虐腦損！母：救活也是植..

屁孩誤砸「阿尼基」賓士　宮廟上..

1歲女兒恐成植物人　台中單親媽..

即／500人夜圍虐童案保母家　..

即／嗆「斷侯友宜姪女3手指」　..

他分屍日女大生關28年　家屬拒..

癌父臥床收罰單　警備註：恰巧目..

他嗆前同事吃喝海軍40年　結局..

台中虐童致腦傷！網友怒圍保母住..

汐止秀山路坍方　居民：完全出不..

電動機車飛噴　「保齡球式」連撞..

即／保母虐童重傷　民眾：警察打..

即／北投區30歲疑男輕生　明顯..

更多熱門

相關新聞

卓榮泰：不分區立委名單要有新風貌

面對2020年的大選，民進黨主席卓榮泰24日接受媒體專訪時透露，民進黨組織的改造、總統與立委初選走完民主程序，第三道課題就是在不分區立委提名時，要給社會新的風貌。

湯文章／郭瑤琪案看法官自由心證

北市房東燒死房客案　無期徒刑定讞

城仲模：與王令麟共同催生　法官助理、檢察事務官修法

城仲模新書發表　呂秀蓮：副手難為

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

震撼彈！長榮宣布將招新空服員

憲哥「收謝忻簡訊」氣炸刪好友：跪下！

218台人被送中　銬上飛機畫面曝

名嘴嗆：去華航啊　空姐爆氣反擊

LINE祝賀8週年　表情貼限時免費下載

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊求城隍爺真相曝

教官看新聞「這我學生機車」！窗外突吹狗螺

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

長榮宣布首招募「男空服員」！總座哽咽：看到地勤忙到沒吃飯很想哭

陳子玄墾丁晨泳超辣　泳衣包不住半球

幫越配愛妻平反！他舉「8優點」PO美照吸8000網朝聖

「颮線」清晨襲中部！16縣市豪大雨特報

DJ SODA正面狂晃　北半球形狀全露

悲慘哥揪女友玩「DNA檢測」驚覺自己亂倫1年

窗型冷氣不要了！過來人勸別回收：很麻煩

更多

最夯影音

更多

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面