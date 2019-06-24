司法院召開憲法法庭　審理軍人年金改革是否違憲

▲大法官召開憲法法庭，審理軍人年改是否違憲。（圖／取自司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

司法院大法官會議決定受理軍公教年金改革釋憲案，並召開憲法法庭，進行言詞辯論。24日下午首先登場的是軍人年改部分。立委質疑，政府以年金破產為由進行改革，但這是百姓交出來的錢，政府為什麼弄到破產？不需負責嗎？至於行政院代表則回應，因為高齡化與通貨膨脹等種種因素，再不改革，政府也會破產。

軍公教年金改革聲請釋憲案，司法院受理後在5月初針對公教年改部分召開說明會，但聲請的立委認為「說明會準備時間過於倉促」、「發言時間與內容不對等」、「出席人員不對等」、「欠缺事前資訊交換」，因此要求延期辦理，並擇日進行言詞辯論，才符合正當司法程序。大法官隨後決定，在24、25日召開憲法法庭，聽取雙方意見。

而24日憲法法庭進行軍人年金改革部分，聲請人親民黨立委李鴻鈞在開庭前表示，年金長期運用、投報酬率，政府難道不用負責？這是百姓大家交出來的錢，政府為什麼弄到破產？不檢討問題點，然後只是把全部歸在年金破產，這不合理。另外立委呂玉玲也說，憲法保障財產權跟平等權，但這次年金改革，政府推說是因財政問題；財政問題有很多種解決方法，但執政黨卻選擇最不負責任的方式，政府不能任意支配他們財產。

鑑定人游錦帆教授認為，政府未善盡管理基金之責，豈能假藉改革而不負最終支付之責任？政府因應軍人退撫基金資金缺口之道，首先應撥補因執行裁軍與募兵政策增加近千億餘元之退撫支出缺口，其次重新檢討費率與費制，負起最後支付責任。另名鑑定人劉靜怡教授則提出美國公共年金改革之爭議，認為退休軍人所取得的年金，並非法律上所稱的「既得權」，所以政府縮減軍人年金、退休金，並未侵害憲法所保障的財產權，也不違反法律溯及既往原則。

至於關係人行政院方面認為，近年來國人平均餘命增加，增加政府對退休養老的負擔；再加上替代役、募兵制的實行，兵源減少讓繳交軍人年金的來源也減少，造成政府沉重的負擔。所以若不改革不合理的年金制度，不只未來領不到年金，還將嚴重危及國家財政。

