不滿軍公教退休年金改革　退休教師團體聲請釋憲

▲退休教師團體到司法院前，聲請大法官解釋。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

軍公教年金改革去年7月份修法通過後，有多個退休教師團體不滿，認為新制的退撫基金仍然破產、未見改善，因此在11日集結上百人，到司法院前聲請大法官會議作出解釋。退休教師團體要求大法官，要保障民權、減少浪費司法資源，所以要做鏗鏘有力的憲法解釋。

這次聲請釋憲的退休教師團體，包含台北市學校教育產業工會、新北市教育產業工會、全國退休教師聯盟以及全國高級中學學校教育產業工會。由於退休教師團體並未符合聲請釋憲的法定要件，他們主張，依照司法院大法官1211次會議決議：「如事實已臻明確而無爭議餘地，且在憲法上具有原則上重要性，大法官可以議決受理。」

而退休教師團體也說，去年7月間立法院三讀通過的軍公教警消的退休金制度，立法過程粗糙，極具針對性，已經違反憲法上不溯及既往、信賴保護、法治國與社會國等重要性原則。而新制上路後，並未解決退撫基金破產的問題，只是將問題延後。

他們舉出退撫基金的真正問題：一、每年未依法足額撥補，造成虧損逐年擴大。二、退撫基金操作績效不彰。三、因操作績效不彰，又未全面開放國內外優良基金公司代操，且政府黑手涉入，讓退撫基金未來將面臨5年1次的「滾動性」減少。這樣將造成資深警消人員不敢退、公務員、教師也不敢退、軍校報考人數大幅下降、流浪教師增加等等問題。

另外新制上路後，將造成許多退休軍公教警消人員，為了爭取權益而提出訴願、復審、行政訴訟等各種官司，將嚴重浪費司法資源。所以他們才要求大法官受理本次釋憲聲請案，並本於保障人民權益、減少浪費司法資源等因素，做出鏗鏘有力的憲法解釋，為國家的司法防線再次塑立里程碑。

