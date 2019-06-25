政見會／朱立倫嗆郭韓：我沒有事業在大陸、不會讓中美牽著鼻子走

記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」25日晚間在高雄登場，主題為憲政、外交、兩岸、國安。國民黨初選參選人朱立倫在第二輪抽問，被問及國安題時表示，要有精實的國防，秉持中美兩邊的平衡關係，才能帶動國防安全，並對韓國瑜、郭台銘放話，「我沒有龐大的事業在大陸，也不會讓大陸跟華府牽著鼻子走」。

「國政願景電視發表會」第二輪由主持人現場抽題進行提問，第一個抽中的題目為「國安題」，內容為維護中華民國安全基本上要依賴三根支柱：一、強化與大國、尤其美國的關係，二、維持穩定的兩岸關係， 三、提升國軍的嚇阻能力。請問如果您當選中華民國總統，如何捍衛中華民國的國家安全？

對此，朱立倫表示，我們要有精實的國防，中美貿易戰進入科技大戰，甚至有新冷戰時期，如何平衡跟美方跟大陸的關係，是非常嚴峻的挑戰，如果完全抱美方大腿，就是靠美反中，這是蔡英文的政府；若完全聽北京的，就是親中賣台，傷害全民的利益，一定要秉持兩邊的平衡關係，不可能完全靠華府、完全親北京。

朱立倫強調自己一直以來都主張親美、和中、睦鄰的政策，他表示，睦鄰就是針對日本、韓國、東協，親美政策也要延續，而兩岸和平關係則是在國民黨的基礎之上，發揚中華文化、堅持我們是中華民族的一份子，擺脫過去民進黨長期以來去中化、文化台獨，讓對岸也有信心能夠寬心，但我們不可能完全照對岸的要求來做，因此，平衡的關係能帶動國防安全。

另外，朱立倫也質疑，韓國瑜說「國防靠美國、市場靠中國」，目前中美貿易大戰，能靠哪一邊？而郭台銘對美國很有信心，又有龐大事業在中國大陸，如何去平衡？朱立倫強調，「我沒有龐大的事業在大陸，也不會讓大陸跟華府牽著鼻子走」。

▲國民黨政見會提問：朱立倫。（圖／翻攝TVBS直播）



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