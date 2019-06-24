驚悚畫面首度曝光！拒捕遭警12秒連開9槍　他全身赤裸癱死輪下

記者陳凱力／新竹報導

竹縣竹北分局鳳崗派出所警員陳崇文，2017年間為了追捕吸毒犯，連開9槍打死拒捕的越南籍移工阮國非，陳雖已賠償家屬260萬並達成和解，但仍遭檢方依過失致死罪起訴。24日下午於新竹地院開庭勘驗陳崇文隨身的密錄影片，影片中越籍移工全身赤裸從水池中爬上岸，試圖進入警車駕駛座時遭到3公尺距離遠的陳警開槍射擊，12秒鐘就開了9槍，畫面非常震撼。

▲外籍移工遭9槍斃命，今在新竹地院首度公開密錄器畫面。（圖／記者陳凱力攝）



越籍移工阮國非遭新竹縣員警陳崇文連開9槍致死案，原預定3月27日審結宣判，但網友自組「包圍團」在網上po文「吸毒襲警逃逸外勞，家屬要警察賠錢還要重判，我們法官和檢察官全力配合。台灣人被越南人這樣欺負的？」號召支持者包圍法院，使得法院緊急取消宣判，由於外界對於此案仍有疑慮，因此檢察官才聲請6月24日下午開庭勘驗密錄器中的影片。

影片一播放，即見到影片不斷晃動，可看出當時陳崇文急忙跑到案發現場，一旁還有3位民防在場，其中1民防摀著鼻子已見流血受傷，而阮國非當時全身赤裸躲在河岸。

影片中聽到陳警說：「他再起來，我就要開槍」，結果阮男上岸並打開警車門，陳警先連開4槍後大聲要求阮男出來，但阮卻繼續往警車內鑽，陳警再開5槍，短短12秒內共朝阮男連開9槍，且槍槍命中，直到阮男全身癱軟滑出警車外，最後趴於車旁，陳警才呼叫救護車到現場協助送醫。

▲阮男義務律師邱顯智與陳警家屬在地院一樓大廳因意見不合爭論起來。（圖／記者陳凱力攝）



法官問陳，從密錄器的畫面中，可看見當時阮男已全身赤裸，並且過程中均不見阮男有攻擊舉動，為何要對他開槍？陳表示，會開槍是因為在更早之前，阮男曾隨地撿石塊丟擲民防與警，因此認為阮男具有攻擊性，且阮男還試圖鑽進警車駕駛座，他擔心警車被控制，所以才會開槍制止。

法官詢問陳警，為何開了4槍後，見阮男腰臀已出血仍繼續再開第5、6、7、8、9槍？陳表示，因阮男膚色較黑，看不清楚他流血，且自己也不曉得開了幾槍。法官再問，若依陳警之前所言，開槍是為預防阮男搶奪警車，為何一開始不先射擊車輪？陳表示，事發突然，忘記了。

▲陳警的媽媽及姑姑認為陳警是為認真負責的好警察，希望法官判他無罪。（圖／記者陳凱力攝）

陳崇文及辯護律師魏順華對此均主張無罪，魏順華表示，陳警乃是積極認真的警察，即使他因年輕、經驗不足，但在當時短短的12秒，狀況又緊急，的確無法顧慮太多，魏順華希望法官及社會不要因此抹滅一位好警察。公訴檢察官陳中順則表示盼法官依法裁處；而死者阮國非的律師劉繼蔚說，由於死者家屬已與陳男已和解，家屬也認同給予緩刑，但希望法官予以譴責。合議庭審判長已決定於7月22日宣判。

據了解，陳崇文已調回故鄉屏東服務，24日開庭也由媽媽、姑姑等親友陪他出庭，陳崇文的姑姑與媽媽非常激動表示，「他沒罪何來的罪呀！」，家人表示，當時只有陳崇文一位警察出勤，當時旁邊的同伴已經受傷，再不得已又情急之下才會開槍，他是盡忠職守的警察，希望事件趕快結束，法官不要苦苦相逼，

▲陳警的辯護律師魏順華表示，為避免社會造成對立，陳警與她都不接受訪問。（圖／記者陳凱力攝）