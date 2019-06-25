大雨也澆不熄熱情！　紙風車南投巡演最終站完美落幕

▲紙風車藝術卡車南投巡演，23日選擇在草屯鎮陳府將軍廟壓軸演出。（圖／蔡培慧立委辦公室提供）

記者白珈陽／南投報導

紙風車藝術卡車南投巡演最終站坐落在南投縣草屯鎮陳府將軍廟，23日晚間7時由即將成真火舞團、台灣特技團合體表演，雖然開場前突然下起大雨，也澆不熄民眾的熱情，現場3000多位觀眾穿著雨衣，欣賞黑夜雨中發出的絢麗光芒，磅礡音樂加上炫技魅火點燃氣氛HIGH到最高點。主辦人立委蔡培慧欣慰的說：「看到民眾這麼開心、捧場，願望終於達成」。

▲即便下雨，仍吸引超過3000位民眾穿著雨衣入場觀賞。

「來來，現場開始發放雨衣」，受到鋒面影響，23日下午起就不斷下起大雨，雖然在晚間6時許雨勢稍微停歇，但表演開始前天空又開始飄起雨來，蔡培慧立刻派請工作人員為民眾發放雨衣，並貼心的撐傘讓民眾方便穿著，貼心的舉動獲得民眾連連讚許。

隨後，「即將成真火舞團」攜手「台灣特技團」帶來火技結合特技的行動開台秀， 手持雙頭火把的舞者站在行駛中的藝術卡車上，火舞、人體燈光秀和璀璨煙火劃亮了草屯的黑夜，炫目的表演讓大人小孩驚嘆聲不斷，只見每位觀眾的眼睛閃閃發亮、嘴角上揚笑聲不斷。

▲大雨也澆不熄的熱情，大人小孩都開心。



蔡培慧欣慰的說，她終於達成願望，從國姓、埔里、魚池、中寮到草屯讓紙風車藝術卡車開進每一個鄉鎮，在短短1個月內要完成5場演出，不管是紙風車、表演團體，抑或是協辦單位以及她的團隊夥伴，都非常辛苦，「我很感謝所有幕前幕後的夥伴、志工朋友、出借場地的單位，還有幫忙引導交通、提供醫療協助的警消醫護人員，蔡培慧在這邊深深地向大家道謝再道謝！」。

▲活動開始前蔡培慧與草屯鄉親搏感情。

贊助巡迴活動的RC文化藝術基金會執行長王俊凱致詞時表示：「紙風車鄉村工程藝術卡車最重要的目的就是，要將小朋友有興趣的、喜歡的、想看的帶到他們面前演出，孩子是藝術卡車的主角，受到很多人喜愛的開台秀就是這樣來的」。

王執行長進一步說，921地震在今年屆滿20年，這是南投人的集體記憶，蔡委員有次找他討論，希望有一場活動能聚集孩子們的歡笑聲、也帶給所有南投人希望跟熱情，他深切感受到蔡委員的誠懇跟用心，所以來實現這個善念，「培慧姊姊、紙風車及RC文化藝術基金會共同為南投的孩子圓夢，同時，也希望孩子們記住一件事，把圓夢的種子留在自己心中，當自己有能力的時候，也為需要的人圓夢是很開心的事」。

▲紙風車南投5場巡迴完美落幕，蔡培慧（中白衣）上台致意。