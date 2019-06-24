網紅「米香哥」散播溫暖　「有溫度的乾麵」1碗18元還能賒帳！

記者白珈陽／南投報導

南投知名地方網紅「米香哥」2018年騎著特製中古三輪車環島，到偏鄉爆米香送愛，一度躍上媒體版面；隨著5月草屯寶島時代村重新開幕，米香哥也進駐入村，他搬出早期賣炒飯的「小本生意，可以賒欠」木牌掛在麵攤前，以1碗18元「有溫度的乾麵」再掀話題，希望能給予有困難的甘苦人幫助，他強調，「希望藉由這碗有溫度的麵，帶給社會溫暖，有困難的人儘管來吃，賒帳都沒問題！」。

▲南投知名地方網紅米香哥大方示範十八仔麵煮法。（圖／記者白珈陽攝）

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▲▼ 麵攤前擺設的「小本生意，可以賒欠」木牌。

「這碗麵看起來很簡單，其實大有研究。」米香哥說，十八仔麵最重要的就是要趁熱吃，下的麵團、碗的大小，都是經過細心講究的，剛起鍋的熱騰騰麵條放到瓷碗中，仔細攪拌後，利用瓷器會吸熱的特性，麵條放入口中時已是吃麵最完美的溫度，溫熱而不燙口，將麵條、醬料的香味發揮得淋漓盡致。

▲▼ 簡單而有溫度的十八仔麵，配上特製辣椒醬更是一絕。

談到做這碗「有溫度的麵」的初衷，他說，感慨社會越來越冷漠，於是他用最簡單的方法，找到最簡單的味道，想藉此將人與人之間心的距離拉近，帶給社會溫暖，「趁熱吃麵最香，人與人相處也一樣，彼此關懷就有溫度」。

以往米香哥曾對經濟有困難的人施予愛心，要請對方一頓溫飽，但對方卻不肯接受，因此他乾脆就在攤位前擺上「小本生意，可以賒欠」的木牌，將自尊加以包裝，希望有困難的民眾不要客氣，這只是暫時賒欠，將來寬裕時再付就好。

米香哥大方向《ETtoday新聞雲》記者公開煮麵過程，嫻熟的將麵糰丟入滾水中，不停晃動勺子將麵條充分受熱、完全煮熟，經過兩分鐘後將麵撈起，放入經過搭配的瓷碗，加入醬料與特製辣醬仔細攪拌，讓記者品嘗。

▲便宜、美味的十八仔麵，是不少草屯鄉親喜愛的好味道。

甫一摸碗，便感受到由麵條傳到瓷器的熱度，放入口中後，果真像米香哥所說，溫熱而不燙口，是最完美的溫度，Q彈的麵條、甘口的醬料配上特製辣醬，《ETtoday新聞雲》記者沒兩下就讓碗底朝天，而這也是米香哥最自豪的地方，他說，從來沒有看過客人把麵剩下。

就在記者品嘗米香哥的十八仔麵時，有來自淡水、帶著全家到草屯遊玩的民眾路過，他爽朗的問道，「這麵好不好吃？真的一碗18塊嗎？」也馬上接受記者訪問，「因為我聽到別人說這家麵只要18塊，剛好我也很喜歡吃辣椒醬，想知道搭配起來好不好吃。」，看來米香哥這碗「有溫度的麵」，真的能拉近人與人的距離。

▲來自淡水的民眾爽朗的接受記者訪問。