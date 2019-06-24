影／「神力女超人」變身清涼評審長　第10屆台灣小姐泳裝選拔出爐

記者白珈陽／南投報導

第十屆台灣小姐泳裝選拔賽，23日在南投縣魚池鄉日月潭大飯店清涼舉行，曾經拿下中華小姐第4名的立委許淑華以「學姐」身份受邀出任評審長，經過泳裝走秀，國、英文自我介紹台風評鑑，最後泳裝項目第一名由鄭婷怡奪得，2、3名分別由王品勻和林芃安拿下。

▲立委許淑華與泳裝項目冠軍鄭婷怡（右2）、亞軍王品勻（左1）及季軍林芃安（右1）合影。（圖／中華民國美容美學發展協會提供）

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▲許淑華與第9屆台灣小姐冠軍高曼容合影。（圖／記者白珈陽攝／下同）

泳裝正賽開始前，通過初賽、複賽淘汰的14位佳麗身穿客家旗袍，捧著日月潭3寶：紅茶、香菇、蘭花，及各種南投名產如繡枕、採用本土鳳梨，微酸微甜的大黑松小倆口鳳梨酥、牛乹糖等在地特產，以美人配名牌的方式，透過走秀將在地農產品加以行銷。

中場休息時，許淑華上台解說泳裝選拔評分標準，泳裝的展現占80分，自我中、英文介紹則占20分，許也說，離她上次選中姐（中華小姐）已距離23年，跟現在的佳麗「學妹」們比較來，根本可算是「媽媽」級了，但她很鼓勵年輕女孩透過各種不同的選秀活動吸取經驗，並充分展現自己的自信心。

▲14位佳麗穿著統一泳裝進行比賽。

台灣小姐選拔大會會長、日月潭大飯店董事長陳龍水指出，台灣小姐選拔首次移師到南投縣，此次活動能有效提高南投觀光能見度。

隨後正賽開始，佳麗們穿著統一準備的泳裝展現自己的年輕活力、穩健台風，幾經評選，泳裝項目冠軍由6號鄭婷怡奪得，亞軍為11號的王品勻，季軍則是5號林芃安，第10屆台灣小姐總決賽將在7月28日於高雄蓮潭會館登場。

▲最後由鄭婷怡、王品勻和林芃安分別拿下123名。