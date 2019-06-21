▲ 基隆海洋老鷹嘉年華，29日登場體驗港都盛夏歡樂。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2019基隆海洋老鷹嘉年華遊行，活動將於29日下午4時自海洋廣場出發，用熱情有勁的森巴鼓聲、舞蹈，綻放海港山城盛夏魅力，市長林右昌21日午後主持活動記者會，邀請全國民眾當天來基隆，看遊行、逛市集，歡樂一整天。

林右昌指出，海洋老鷹嘉年華，今年高達47隊隊伍參與大遊行，兩隊國際團隊和兩隊在地創意團體、二十隊由國中小及幼兒園孩子組成，以及來自外縣市團隊與地方社團組隊共襄盛舉。

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林右昌說，和往年不同，今年在海洋廣場規劃海洋市集，晚間由紙風車劇團表演接棒演出。不只是遊行，當天市區從早到晚有精彩活動，邀請國人或國外旅客，當天到基隆歡樂一整天，玩得開心。

文化局指出，基隆海洋老鷹嘉年華，將邁入第9個年頭。今年首次邀請國外森巴舞與鼓團，以及身聲劇場加入遊行；晚間七點由紙風車劇團演出《番薯森林奇遇記》親子劇，讓大小朋友夏日晚風吹拂，歡樂看戲，稅務局推出捐贈發票、下載發票兌獎app及稅務知識有奬徵答三大好康活動，兌換精美好禮。

嘉年華各項道具由社區共創，以海洋世界為元素，大壯觀願景發展協會製作，象徵基隆海洋產業蓬勃發展的全新遊艇花車，遊行除七個社區製作主題道具外，邀請Samba Louca瘋狂森巴巴西鼓團、MANJAGO GROUP曼加非洲、身聲劇場、本市學校、演藝團體、新住民、海大國際學生及外縣市鼓隊，共47隊隊伍共襄盛舉。

遊行隊伍從海洋廣場集合出發，繞行舊火車站前圓環經忠一路，轉入孝二路經忠二路、仁三路，轉進愛三路再至仁二路，沿忠一路回到終點海洋廣場。為讓民眾一起體驗嘉年華熱情，基隆市文化局特邀身聲劇場，以海洋元素為主軸，打造「同心彩繪布魚」，傳達基隆城市特色及參與共創精神。即日起至6月26日止，民眾可透過線上報名，加入布魚行列，一起參加最熱鬧遊行。報名網址：http://forms.gle/YnWnpN3hAGtD86z87。