7月禁塑膠吸管政策上路　竹山公所推出環保「竹吸管」

▲竹山鎮公所配合7月1日開始的塑膠吸管禁用政策，推出竹吸管及一系列竹製產品。（圖／南投縣竹山鎮公所提供）

記者白珈陽／南投報導

響應7月1日禁用吸管政策上路，南投縣竹山鎮公所結合返鄉青年、竹藝業者，運用在地竹子製作「竹製吸管」、竹筷子、竹碗等一系列竹製品，希望藉此減少傳統塑膠吸管使用，也提供民眾更多選擇，新穎又環保的方式獲得不少民眾讚賞。

塑膠吸管在台灣不屬於塑膠容器，無法回收，並從2002年開始分階段限用塑膠袋及免洗餐具；每年全球約1300萬噸塑膠廢棄物流入海洋，嚴重影響環境生態。環保署因此擴大禁用塑膠產品範圍，7月1日起公部門、學校、連鎖速食店、百貨公司及購物中心等合計約8000家業者，不得向內用顧客提供一次性塑膠吸管，希望減少每年1億支吸管用量。

隨著環保意識抬頭，竹山鎮公所號召返鄉青年及竹藝業者，以竹山盛產的竹子推出一系列產品包括竹筷子、竹碗等，帶頭響應環保；未來民眾只要參加公所舉辦的各項活動，公所便會將各種竹製品以宣導、伴手禮的方式贈送出去。

竹山鎮長陳東睦說，科技日新月異，各種塑製產品取代竹產品後，竹藝文化日漸式微，藉由這次吸管禁用政策，也給了竹藝復興的機會，公所推動橫街補助青年專案，吸引竹山在地年輕人返鄉工作，希望將竹山特產介紹給大家；未來公所就身兼推廣平台，當品牌保證，提供民眾看見不同以往的竹製商品。

「竹吸管」採用竹山特產竹子所製成，百分百天然素材，經過高溫蒸氣碳化處理，把竹子毛細孔纖維鎖住，民眾不需擔心竹吸管內壁發霉問題；竹吸管分成粗細兩種口徑，同時附上毛刷及竹製布袋，只要使用後用刷子清洗，或用搭配沸水蒸煮消毒再烘乾就可重複使用。