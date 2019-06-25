影／火場拚命用肉身「護老公女兒」…媽「從頭燒到背」犧牲畫面曝光

記者朱世凱／綜合報導

大陸近日發生一場令人心碎的火災意外，一棟6層樓的民宅因為不明原因起火，使得一戶家庭匆忙躲到陽台上避難。畫面可見，火勢持續朝父母與女孩襲來，媽媽為了保護心愛的丈夫和女兒，於是挺身走到靠近火焰的一端，即便大火已經在她的長髮上燃起，她仍不畏一切地守住2位摯愛的安全，才甘心被烈焰吞噬。

▼火勢從媽媽的頭部開始燃燒，隨後將她吞噬。（圖／翻攝自澎湃新聞）

綜合陸媒報導，事發在廣東省廣州市荔灣區，一棟民宅突然發生火災，猛烈火勢瞬間困住了3名人員，他們只好躲在陽台防盜窗的角落處。先前的影片可以得知，父親任由背部狂燒，只為好好守護女兒，沒想到近日最新影像曝光，媽媽在葬身火場前，同樣奮不顧身地保住2位親人。

據悉，當時火勢已經朝一家三口迅速逼近，但媽媽仍舊冷靜指揮，希望老公抱著女兒好好躲在角落處，自己則動身站在靠近火勢的那側，不久後，火光就撲上了她的長髮，但她還是咬牙緊盯著家人，只希望火焰能夠燒到自己後就別再襲來。

▼媽媽犧牲後，爸爸也用肉身死命護住女兒，讓許多人鼻酸。（圖／翻攝自微博）

很快地，火焰就從媽媽的頭頂迅速蔓延至背部，媽媽顯然感覺到高溫疼痛，立刻難忍地蹲了下來，隨後便犧牲在火海之中。這段期間，她始終沒有因為懼怕而靠近自己的女兒和老公，她明白如果靠近的話，火勢很可能就會竄到他們身上，因此即便在臨死前，她也沒有給予最後一個擁抱，便獨自任由烈火吞沒。

報導指出，這場意外造成1死2傷，爸爸在保護女兒的過程中也受到嚴重灼傷，需要在燒傷科加護病房觀察救治；4歲女兒的情況則相對穩定。有目擊者說，「爸爸哪怕全身早已燒傷，都還是緊緊抱著孩子的，直到消防員來救難時，才放心閉上眼睛暈過去；媽媽則是偉大地犧牲了，場面十分可憐。」

烈火襲來「爸緊抱女兒」任由背部狂燒 媽肉身「護老公孩子」犧牲成焦屍