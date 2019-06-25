加熱雞腿便當慘遭燒死！智能家電暗藏危機…電氣起火2大元兇揭曉！

▲因加熱食物不當，電烤箱內部燃燒嚴重。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

近年來，家電產品不僅提倡快速、方便更要智能，但同時也暗藏危機。台北市消防局統計近3年電氣火災起火原因，除「短路」外，「使用不當」為第2主因，共計發生111件並造成2人死亡、3人受傷。

內湖區2019年5月，民眾使用烤箱加熱麵包，但卻沒注意麵包擺放高度太接近電烤箱上層的石英管，加熱產生的輻射熱使麵包烤焦，進而產生可燃性氣體而起火，導致1人受傷；萬華區2017年發生因使用微波爐加熱紙盒裝雞腿便當，加熱過久導致食物燒焦起火，造成1人死亡；大同區也曾發生誤啟動電陶爐而引燃周邊可燃物的案例。

消防局表示，使用不當致火災的常見電器包含：電磁爐、電陶爐、微波爐、電烤箱等，均為產生高溫、高熱的產品，並呼籲消費者應於購買前注意電器本體是否貼有或印製商品安全標章，使用前則應確認內部無其他雜物、散熱孔保持通暢、環境通風良好，也避免隨意在平台上放置物品，以免誤觸開關加熱，同時也提醒民眾注意食物不可過度加熱，避免食材乾硬或燒焦碳化致起火危險。

▼烤箱啟動後4分鐘，烤盤溫度檢測約為302.2度。（圖／記者孫于珊翻攝）

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