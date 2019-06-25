花蓮鹽寮海岸出現「10米深天坑」　台11線路基掏空逼近海岸

▲花蓮鹽寮海岸發現10米深天坑 。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正／花蓮報導

花蓮縣台11線公路7.5公里處護岸旁出現一座深約10公尺的天坑，居民擔心對公路造成危害，向花蓮縣議員魏嘉彥陳情，魏與相關單位一同到現場會勘時，發現天坑還有繼續擴大的跡象，邊緣僅差6公尺就要掏空路基，要求公路總局花蓮工務段緊急補強，保障用路人的安全。

魏嘉彥表示，本月初他曾親自前往該地數次並先行擺設三角錐示警，為釐清坑洞的成因、大小與影響的範圍，與團隊透過系統檢視了這1、2年此地的衛星空拍圖，從中發現到此坑洞從去年中開始出現後，以非常迅速的速度不停的在擴大當中，月初利用繪工具測量得知，目前坑洞長約12公尺、寬約8公尺、深約10公尺。

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▲▼10米深天坑已影響道路路基塌陷危機 。（圖／記者蕭可正翻攝）

魏嘉彥表示，而從坑洞的各種資訊及現場狀況研判，坑洞的成因為海蝕所造成的邊坡流失，昨日前往會勘時除又發現坑洞「迅速長大」坑洞邊坡也出現小規模崩塌的情形，經測量，坑洞邊緣僅差6公尺就要接觸台11線路面，對於道路的威脅已迫在眉睫。



公路總局花蓮工務段允諾，將會儘速先以回填土方的方式來減緩邊坡流失的狀況，後續也將交由技師方面來研究護坡方案，以保障台11線用路人之安全。為保障遊客及用路人安全，魏嘉彥也要求相關單位，將此區域利用三角錐、封鎖線等物封鎖，避免遊客於夜遊時勿入而遭遇不測，並定期派遣公路巡查人員前往巡視、紀錄坑洞的崩塌情形，以利隨時更新掌握坑洞的最新資訊，他與花蓮縣政府會持續追蹤公路總局的維修進度