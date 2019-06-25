走斑馬線闖紅燈嗆「叭X小」...轉頭驚見警察叔叔　男3度道歉：我錯了

記者陳玉／台中報導

好療癒！台中台灣大道一段第一廣場前23日傍晚5點多，有3名行人因不想等紅燈，竟直接穿越馬路，被經過機車騎士長按喇叭，其中1人不滿被叭大聲回嗆「叭X小」，更指著騎士叫罵，未料當時有一群員警正好步行巡邏此處，警也斥責「自己違規還這樣」，男子態度瞬間軟化，馬上向警察三度道歉；警也指出，行人違規闖紅燈，可依照《道路交通管理處罰條例》「不依號誌指示」，處300元罰鍰。

▲男子違規闖紅燈還對騎士嗆聲「叭X小」，轉頭驚見警察出現「關心」。（圖／翻攝自爆料公社二館，下同）



有網友在《爆料公社二館》PO出行車紀錄器表示，「三個流氓行走闖紅燈，被機車騎士按喇叭，不爽回嗆騎士，後來騎士走時也回嗆回去，殊不知右側一堆警察大人碰巧全程目睹，流氓就變小貓貓了。」，可見男子態度囂張闖紅燈還咆哮，但一轉頭馬上被警察「關心」，不少網友紛紛回覆「結局真令人療癒」、「今天最開心的影片」。

▲繼中所約20名警員當時結束臨檢，剛好看見男子嗆人。



第一警分局繼中所副所長鄭博元表示，因轄內有眾多外籍移工出沒，通常假日會規劃例行性臨檢，23日當天下午近6點，約有20名員警剛結束東協廣場臨檢勤務，準備到附近進行步巡，就聽聞前方有吵鬧聲，一行人往前查看就發現3名男子違規闖紅燈，更對離去騎士大聲嗆聲「叭X小」等語。

警方立即招手叫嗆聲男子到一旁騎樓，警了解情況後也直言「自己違規還這樣」，男子自知理虧，馬上向警方三度道歉稱「我知道錯了、對不起」，警也當場查明男子身份，並無不法行為，便讓男子離去。