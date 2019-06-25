參選死線壓8月！柯文哲內部民調曝光　選總統最怕這2人合體

圖文／鏡週刊

台北市長柯文哲是否角逐明年總統大選，成為藍綠之外的一大變數，綠營幕僚一席「不要攻擊柯，不要得罪柯粉」的談話，已拋出白綠和解的風向球。本刊掌握，柯營內部一份未公開的民調顯示，若蔡賴配成形，將是檯面上最強的正副總統候選人組合，恐大大壓縮柯P參選的空間，白綠是合是分，未來2個月將是關鍵期。

明年總統大選，民進黨確定由總統蔡英文取得參選資格後，蔡營核心幕僚林錫耀拋出「有意爭取柯粉」的風向，要民進黨「不要攻擊柯、也不要得罪柯粉」。對此，一直是大選最大變數的柯文哲得知後卻冷回：「果然是新潮流！」

儘管尚未鬆口參選，但白綠有無可能重啟合作，一直是九合一大選後備受政壇關注的焦點。本刊掌握，柯營一直觀察各家民調動態，作為判斷柯P是否投入大選的依據，結果發現，一旦「蔡賴配」成形將大大壓縮柯P參選的可能性。親柯人士觀察，柯宣布參選與否的死線押在8月底，白綠如何互動、有沒有合作空間？未來2個月將是關鍵期。

▲柯營一份不公開民調顯示，蔡賴配是檯面上最強的正副總統參選人組合。

本刊掌握，柯營6月4日取得一份由趨勢公司所做的不公開民調，罕見地把韓國瑜配王金平、蔡英文配賴清德，以及柯文哲配郭台銘共3組正副人選放入，結果蔡賴配是檯面上最強的組合，將可贏韓王配5%以上，柯郭則落到最後一名，被邊緣化不言可喻。

柯營幕僚直言，這份「誰配誰」的民調沒太多參考價值，更未必是最後組合，但分析後卻可得出結論：若蔡賴配成形，大選勢必藍綠對決、各自激化，柯P恐難避免遭藍綠夾殺、棄保，成為落後的第三名。柯營也從近日民調發現，韓支持者有部分轉往柯，柯支持者則部分移往蔡，即便如此，蔡賴配若成形，「柯參選贏面恐不會太大！」柯幕僚坦言。

▲總統蔡英文打贏民進黨初選，綠營上下高呼團結，但多數認為蔡賴配機會不大。（總統府提供）

這份民調還把柯單獨與國民黨韓國瑜、郭台銘兩兩對決的選項放入，拿掉綠營人選後，柯不論對決韓或郭都領先，即便單挑韓，柯都贏了11%；若是韓、蔡對決，蔡仍略輸韓國瑜3%。此外，若韓、郭、蔡、賴、柯「五人大亂鬥」，韓穩居第一，柯輸韓、但贏過其他三人。

不過一旦三腳督，柯、蔡兩人則打平在誤差範圍內，韓都贏兩人約10%，若郭柯蔡對決，柯贏蔡2%，郭又贏柯2%，三人拉鋸。柯幕僚觀察，韓一路以來都維持第一，且平均領先柯約6%至7%。



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