罷工5天「工會讓步」有望提前結束？　勞資雙方仍有長期作戰準備

▲長榮罷工在24日晚間21時進入第100小時，工會傳出「連三退」讓步，等待開啟協商契機。（圖／記者張榮恩攝）

記者林育綾／整理報導

長榮罷工在24日邁入第5天，上午長榮航空總經理孫嘉明丟出震撼彈，宣布將會招募200位新空服員，驚動外界猜測是否取代罷工空服員，隨後他表示這是原訂計畫，而非針對罷工。不過長榮航空航班異動日程原先只公布至6月30日，下午再度拉長至7月2日，總計影響旅客將超過20萬人！就在傍晚罷工即將滿100個小時之際，工會首放軟「連三退」表示幾項訴求願意調整、有可談空間，罷工看似有望結束，工會也在等待開啟協商的契機，不過勞資雙方仍保有「長期作戰」的準備。



▲長榮航空總經理孫嘉明24日表示，招募新空服員是原訂計畫。（圖／記者湯興漢攝）



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長榮航空24日上午宣佈將會招募200位新空服員，因應第一線旅客需求，也將開放招募男性空服員和外籍空服員，此消息被外界關心「是否因為罷工造成人手不足才做出此決定？」而總經理孫嘉明回應，今年5月本來就有招募新空服員的計畫，遇到罷工事件才延緩，並非針對罷工。但他也表示，未來將會把空服員的工作內容披露得更清楚，「覺得不適合的就不應該來」，同時強調，任何一項工作都很辛苦，「應徵工作前應該要看到它的全貌，而不是只有美好的那一面。」

▲空服員至總統府前陳情，指長榮強硬要求滯留維也納組員簽署「不罷工同意書」。（圖／記者徐斌慎攝）

此外桃園市空服員職業工會在同日上午聚集30多人，在總統府前向總統蔡英文陳情，指出長榮強硬要求在維也納執勤的15位空服員，必須簽署「不罷工同意書」才可以回台，等同被強制滯留在國外，連在國外食宿、機票恐怕都要自行負擔。不過長榮後續也回應，因罷工行動致使取消航班、部份空服員滯留於外站，公司在組員停留外站期間仍安排飯店住宿；若空服員已於外站表明開始罷工行動並且不會執勤回台，才會依罷工期間餐宿薪資暫停給付之方式安排，亦無拒絕組員履行回程勤務問題。

▲長榮航空在罷工專區的影響航班日程已拉長至7月2日。（圖／記者林敬旻攝）

值得注意的是，原先在長榮航空網站公布至6月30日的航班異動日程，拉長至7月2日，看似做好拉長戰線的準備，換言之從上週四20日罷工行動起至下週二7月2日，總計1052航班取消，影響旅客超過20萬人！因應航班異動，長榮航空表示已啟動24小時輪班制，所有未參與罷工的員工已全力動員，另外即日起到6月29日止，暫時不接受新的訂位，將會盡力協助旅客安排機位或簽轉至其他航空公司，期能將影響的程度降到最低。

▲工會副秘書長周聖凱表示，針對禁搭便車、勞工董事、日支費金額等訴求，都「願意調整，有可談空間」。（圖／記者季相儒攝）

就在24日傍晚7時左右，罷工即將滿100個鐘頭之際，工會首放軟「連三退」，關於「禁搭便車」、「勞工董事」、「日支費金額」等訴求皆願意調整、有可談空間，甚至不排除提前結束罷工，重回協商談判桌。工會立場當初確實堅持禁搭便車，因為這些會員冒著失去工作的危險爭取權益，若爭取到了，未參與者豈有坐享其成之理？但若公司不對罷工員工秋後算帳，工會副秘書長周聖凱表示，關於禁搭便車訴求方案願意調整。

至於「勞工董事」部分，周聖凱也說本來就沒有堅持一定要董事，主要訴求是「讓員工可以參與公司經營治理」，希望未來公司重大決策資訊可以公開透明。而在「日支費金額」部分，他也說「沒有堅持一定要一次調到150元，因為90到150元空間很大，怎麼調整有空間可以談，但還是希望可以盡量提高幅度。」至於其他訴求部分，包含過勞航班、國定假日雙倍薪⋯等，在之前幾次協商中有討論過，這部分也希望有所前進。

▲長榮罷工24日傳出工會「連三退」。（圖／記者湯興漢攝）

針對工會訴求，孫嘉明在股東會上表示，工會所提的「禁搭便車」是不可能接受的。而目前雖然尚無規劃調整日支費，但公司提出「飛安服勤獎金」來替代，以每趟來回200元讓空服員可增加收入，只是這部分也必須「全體空服一視同仁適用」，不能採用禁搭便車條款。至於工會提出增加「勞工董事」訴求，先前公司也提出可建立勞資雙方固定溝通平台，協助勞資雙方了解。

▲長榮空服員本人要求工會返還「三寶」遭到拒絕。（圖／記者張榮恩攝）

此外資方也在稍早證實，有40名空服員想重返崗位， 23日公司已經偕同律師攜委託書前往罷工現場，要幫有意服勤的空服員取回「三寶」（員工證、護照及台胞證），卻遭工會以「非本人領取」為由拒絕，僅收下委託書。24日7點30分，長榮航空公關經理再度偕同律師前往罷工現場，強調已經收集到40份空姐委託書，而工會雖收下委託書影本，仍堅持需由空服員本人親自簽下申請書，才能照流程向保全公司取回證件，全程需要約2天的作業時間。為此，一名劉姓空服員晚間8點多在律師陪同下，頭戴鴨舌帽、口罩，親自到場要求工會交還三寶，仍遭工會以「不確定流程是否合法」為由拒絕。

目前勞動部、交通部都有協助兩邊居中協調，現在工會也在等待開啟協商的契機。看似有希望提早結束罷工、重回談判桌，不過雙方同時也做好長期作戰的準備。

▲工會放軟看似有望提早結束罷工，不過勞資雙方也同時做好長期作戰的準備。（圖／記者陳涵茵攝）

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