「阿嬤，什麼是雪」4萬名學生罷課「週五為未來而戰」　呼籲遏止全球暖化

▲桑伯格（Greta Thunberg）14日接受媒體訪問。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

瑞典16歲少女桑伯格（Greta Thunberg）發起「週五為未來而戰」（Fridays for Future），呼籲世人重視越趨嚴重的全球暖化現象。該運動21日在德國亞琛（Aachen）舉行，受到來自16個國家、超過4萬名學生響應，規模已經打破以往；遊行隊伍中出現各種標語，例如「如果地球是銀行的話，你老早就出手救它了」、「阿嬤，什麼是雪？」

綜合外電報導，歐洲和世界各國的學生在過去幾年紛紛加入「週五為未來而戰」活動，每週五都會提出抗議企圖帶給政府壓力，使當權者能夠遏止二氧化碳排放，並對全球暖化做出實際作為。這場由桑格柏發起的運動在德國、比利時、荷蘭交界的城市亞琛舉行，不僅超過16國、4萬名學生響應，也能在社群軟體推特（Twitter）上看見世界各地的響應者們上傳的響應照片。

40 000 in Aachen, Germany today. #FridaysForFuture #schoolstrike4climate pic.twitter.com/ZBhi1vClkW — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 2019年6月21日



@StopBrisAirport #FridaysForFuture protest in Bath. Are you listening @MarvinJRees? #ClimateEmergency pic.twitter.com/6Tqc0kEtIL — Adam Reynolds (@awjre) 2019年6月21日





遊行隊伍舉起了各種標語，「我們必須團結起來」、「不為利益為地球」、「現在就行動，或是以後用游的」、「阿嬤，雪是什麼」、「恐龍也曾以為牠們的時間還夠」、「如果地球是銀行的話，你老早就出手救它了。」

此次活動不僅受到學生響應，也有許多成年人參與；連歐洲知名的YouTuber如Rezo也到場參加，並透過他的YouTube頻道抨擊政府的氣候政策。作為活動主旨之一，舉行地點與德國一處大型煤礦坑接近，藉此表達學生對燃燒煤炭產生的大量溫室氣體不滿，並要求各國政府逐步減少煤炭消費。

萊茵集團（RWE）為了擴大該處煤礦坑規模，企圖摧毀鄰近的漢巴赫森林（Hambach Forest）就是催生該活動的原因之一；當地報導指出，數千名抗議者預計在週末封鎖該煤礦坑的出入口。

運動發起人桑伯格從小就關注全球暖化議題，很年輕就投入相關活動，更在發起「週五為未來而戰」運動後成功串連全球各地高中生，建立500個分支團體。桑伯格更登上歐洲議會講述氣候變遷議題，目前推特擁有69.8萬的追蹤人數。



Just a feeling : we are more than 20.000. #FridaysForFuture #AC2106 pic.twitter.com/oJodNn8LCj — Sven Pietsch (@SvenEnergieloft) 2019年6月21日



