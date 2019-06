「阿嬤，什麼是雪」4萬名學生罷課「週五為未來而戰」　呼籲遏止全球暖化

▲桑伯格(Greta Thunberg)14日接受媒體訪問。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

瑞典16歲少女桑伯格(Greta Thunberg)發起「週五為未來而戰」(Fridays for Future),呼籲世人重視越趨嚴重的全球暖化現象。該運動21日在德國亞琛(Aachen)舉行,受到來自16個國家、超過4萬名學生響應,規模已經打破以往;遊行隊伍中出現各種標語,例如「如果地球是銀行的話,你老早就出手救它了」、「阿嬤,什麼是雪?」

綜合外電報導,歐洲和世界各國的學生在過去幾年紛紛加入「週五為未來而戰」活動,每週五都會提出抗議企圖帶給政府壓力,使當權者能夠遏止二氧化碳排放,並對全球暖化做出實際作為。這場由桑格柏發起的運動在德國、比利時、荷蘭交界的城市亞琛舉行,不僅超過16國、4萬名學生響應,也能在社群軟體推特(Twitter)上看見世界各地的響應者們上傳的響應照片。

遊行隊伍舉起了各種標語,「我們必須團結起來」、「不為利益為地球」、「現在就行動,或是以後用游的」、「阿嬤,雪是什麼」、「恐龍也曾以為牠們的時間還夠」、「如果地球是銀行的話,你老早就出手救它了。」

此次活動不僅受到學生響應,也有許多成年人參與;連歐洲知名的YouTuber如Rezo也到場參加,並透過他的YouTube頻道抨擊政府的氣候政策。作為活動主旨之一,舉行地點與德國一處大型煤礦坑接近,藉此表達學生對燃燒煤炭產生的大量溫室氣體不滿,並要求各國政府逐步減少煤炭消費。

萊茵集團(RWE)為了擴大該處煤礦坑規模,企圖摧毀鄰近的漢巴赫森林(Hambach Forest)就是催生該活動的原因之一;當地報導指出,數千名抗議者預計在週末封鎖該煤礦坑的出入口。

運動發起人桑伯格從小就關注全球暖化議題,很年輕就投入相關活動,更在發起「週五為未來而戰」運動後成功串連全球各地高中生,建立500個分支團體。桑伯格更登上歐洲議會講述氣候變遷議題,目前推特擁有69.8萬的追蹤人數。



