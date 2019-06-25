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他丟石頭拒捕「12秒挨轟9槍」慘死　菜鳥警：皮膚太黑看不出流血

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記者陳凱力／新竹報導

竹北分局警員陳崇文2017年值勤時為了追捕吸毒犯，連開9槍打死拒捕的越籍移工阮國非。法院開庭首度曝光畫面中，阮國非全身赤裸遭到近距離先連射4槍，腰腹出血後再遭5槍射擊。法官問，「為何4槍後見阮男腰臀已出血，仍再開5槍？」陳表示，「因阮膚色較黑，看不出流血，也不曉得開了幾槍」。

27歲越南籍逃逸移工阮國非攻擊警員、民防，還企圖搶警車，遭連開9槍擊斃。（圖／東森新聞）

▲陳姓員警於2017年值勤時開9槍擊斃越籍移工。（圖／資料照／東森新聞）

24日下午在法院的影片勘驗，也是首度密錄器影片完整公開，影片一開始，畫面不斷晃動，可推論當時陳崇文在急忙奔跑的情況下跑到案發現場，陳邊對著對講機呼叫，並不斷重複「他有攻擊性、他有攻擊性」，一旁還有3位民防在場，其中1民防摀著鼻子已見流血受傷，而阮國非則全身赤裸躲在河岸旁的樹叢。

▲9槍擊斃吸毒襲警逃逸外勞　網號召「327包圍地院」聲援人民保母。（圖／翻攝臉書）

▲外界對此案相當關注，甚至有民眾組團聲援警察。（圖／記者陳凱力翻攝）

影片中聽到陳警向一旁的同伴說：「他再起來，我就要開槍」，阮男赤手空拳且赤裸先在岸邊，後來上岸移動到岸邊的警車，並試圖打開警車門，陳警先連開4槍，過程中不斷以中文要求阮男「出來、下來」，但阮男仍繼續往警車內鑽，陳警再開5槍，整個開槍過程約12秒，畫面中的陳警距離阮男約3公尺，且槍槍命中，第四槍開始，阮男的腰腹部已經開始不斷出血，直至9槍後，阮男開始慢慢出現癱軟無力，最後從車門內滑出警車外，阮男趴於車旁，陳警才呼叫救護車到現場。

法官問陳，從密錄器的畫面中，可看見當時阮男已全身赤裸，並且過程中均不見阮男有攻擊舉動，為何要對他開槍？陳表示，會開槍是因為在更早之前，阮男撿石塊丟擲警察與民防，因此他認為阮男具有攻擊性，且阮男還試圖鑽進警車駕駛座，他擔心警車被控制，才會開槍制止。

▲9槍擊斃吸毒襲警逃逸外勞　網號召「327包圍地院」聲援人民保母。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲台灣移工聯盟曾組團前往警政署抗議。（圖／記者陳凱力翻攝）

法官詢問陳警，為何開了4槍後，見阮男腰臀已出血仍繼續再開第5、6、7、8、9槍？陳表示，因阮男膚色較黑，看不清楚他流血，且自己也不曉得開了幾槍。法官再問，若依陳警所言，開槍是為預防阮男搶奪警車，為何一開始不先射擊車輪？陳表示，事發突然，已忘記了。

阮國非義務律師邱顯智表示，他之前也沒有看過完整影片，手上的資料雖然只有截圖，只是12秒內開9槍的截圖中，有一張由密錄器拍出來的畫面，有陳警的右手，而陳警的左手當時正握在駕駛座車門邊，代表這個距離是非常近的，否則密錄器如何能同時照下左手與右手，邱顯智認為，在開了4槍後，阮男已經明顯中彈，後面的5槍，是沒有必要的，他認為此案中的陳警有用槍過當的問題。

▲移工遭警射斃　畫面首度曝光！全身赤裸12秒中9槍。（圖／記者陳凱力攝）

▲陳警的家屬向邱顯智表達不認同的意見。（圖／記者陳凱力攝）

雖然警方表示，因阮姓移工頑強抵抗才開槍制止，不過「連續9槍」、「近距離」是否符合比例原則，也引起不少法、警界人士討論，他們認為，當時外勞以全身赤裸，可以看出身上無法藏有武器，雖之前抗拒追捕時曾丟擲石塊，但石塊只能算是「非攻擊性武器」，甚至重點其實不在逃逸移工，而是在執法過當。

不過也有警方聲援陳崇文，認為陳才剛畢業2年左右，還是很新的員警，當下沒有經驗，緊張、恐懼都是必然的，其他人無法體會在第一現場時那種面臨生命受威脅的壓力，事後檢討當然可以可以大言不慚的說要符合「警械使用條例」。

員警私下表示，從警校開始永遠是打「定型靶」，過去訓練中，也沒有將員警遇到刀、棍、槍要怎麼應對做一套課程，警方用槍的時機、應對的方法，也沒有完整設計一套課程，剛出校的菜鳥警察，沒有經驗，如果歹毒兇一點、狠一點，菜鳥就慌了，老警察是累積十幾二十年的經驗，但菜鳥如果運氣不好，單兵出戰，就可能會出事，他表示「不教而殺謂之虐」，陳崇文事件中，雖有過失，但是學校才是要負起最大的責任，不能總讓菜鳥警察靠「實戰」累積經驗。

▲移工遭警射斃　畫面首度曝光！全身赤裸12秒中9槍。（圖／記者陳凱力攝）

▲陳崇文低調不語快速離開法院。（圖／記者陳凱力攝）
 

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關鍵字：9槍,竹北分局,外勞,逃逸,警察開槍

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