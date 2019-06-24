抗戰23年...口蹄疫7月拔針　蘇貞昌：明年成非疫區要和農民慶祝

▲農委會宣布7月起將停打口蹄疫疫苗。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

23年前台灣爆發口蹄疫疫情，農委會今（24日）宣布今年7月1日將停打口蹄疫疫苗。行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲今天下午到家畜衛生試驗所了解情況。蘇貞昌說，只要明年5月世界動物衛生組織 （OIE）宣布台灣成非疫區國家，若到時還是行政院長，就要到每一個縣市跟農民大大慶祝，吃烤乳豬和滷肉飯。

當年口蹄疫造成台灣整體經濟損失高達1700多億元，更喪失豬肉外銷市場。農委會表示，在國內各級動物防疫單位的努力下，台灣本島、澎湖及馬祖自7月1日起將全面停止施打口蹄疫疫苗，且拔針後每年能省下3億元疫苗費用和人力。而持續監測豬、牛、羊等偶蹄類動物血清抗體，也證明目前國內確無口蹄疫病毒。

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▲蘇貞昌和陳吉仲到到家畜衛生試驗所視察口蹄疫拔針情況。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲透露，去年對於要不要拔針陷入兩難，因為在政治考量下，政治風險最小的方式就是繼續施打疫苗，不會爆發口蹄疫，但在作戰小組全力監控下，發現已可以拔針，便開始朝這樣的目標進行。農委會說明，6月底前只要沒有任何狀況，7月就拔針，預計9月前要將所有資料翻譯成英文送到OIE，接下來這段時間若都沒問題，就等明年5月OIE宣布台灣成為口蹄疫非疫區。

蘇貞昌笑說，自己雖然是獅子座，但生肖屬豬，一直到高中都還在路邊種養豬的菜，在家中餵豬，當農業縣縣長時有很多朋友都是養豬戶，因此非常清楚養豬業情況。若明年5月申請非疫區通過，自己還繼續在當行政院長，就要到每一個縣市去跟農民大大慶祝，吃滷肉飯、烤乳豬，他說這樣該有多好，因為要給農民們加油，讓23年前埋豬流出來的血水，變成明年5月的榮耀。

▲蘇貞昌說，要讓23年前埋豬流出來的血水，變成明年5月的榮耀。（圖／記者許展溢攝）

另外，非洲豬瘟防堵，蘇貞昌下令農委會一定要嚴格把關，尤其全台運豬車都必須裝上GPS進行管制、廚餘養豬戶該轉離牧或轉飼料等，都不能再有任何理由沒做好，並說要人給人、要錢給錢，都是全力防止病毒進入到台灣決心。