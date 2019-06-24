政院定調：罷工不是不可抗力非天災　長榮航空應負起補償

▲長榮空服員罷工。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

針對長榮空服員罷工，行政院消保處副處長吳政學24日表示，政院已經定調，罷工絕對不是不可抗力，也非天災，因此認為長榮航空應負起合理補償。

桃園市空服員職業工會在23日發起晚會活動，工會代表胡曉萱更於晚間9點40分登上高達3層樓的高台進行高空抗爭，並表示要帶大家「有尊嚴地回到天空」。

工會24日一早，也率30多人在總統府前向蔡英文陳情。他們指出，長榮航空除了打聽在網路拍照、發言支持罷工的組員名單，還強硬要求在維也納執勤的組員，必須簽署「不罷工同意書」，內容為：「本人不會參加桃園市空服員職業工會所發起的罷工活動，直到罷工結束為止，皆不會改變態度，並同意於返台之後將護照與台胞證交給公司保管」。

▼長榮空服在總統府前陳情。（圖／記者徐斌慎攝）



對於空服員罷工勞資持續陷入僵持，行政院消保處副處長吳政學表示，政院已經定調，罷工絕對不是不可抗力，也非天災，因此認為長榮航空應負起合理補償。

另外，觀光局永續觀光與產業合作辦公室執行秘書蔡明玲也表示，這一次長榮空服員罷工對於國內觀光產業已經造成影響，不僅國人出不去，連原本計畫來台觀光的國外旅客也進不來，衝擊到國內住宿、餐廳及遊覽車等觀光產業。

至於工會向總統府陳情一事，長榮航空稍早表示，罷工初期公司每日透過語音訊息，統計可出勤人數，並據以安排必須取消之航班。目前皆按照應變計畫進行中，絕無外傳「答應支援的人一半沒有班」的情形。另外，今日清查結果，6月20日至22日有服勤意願，但沒排上duty人數僅10位，而其中9位今天都安排公司待命，1位表示已經回台中，希望明天再安排duty。

長榮航空指出，因桃空職工發起罷工行動致使取消航班，部份空服員滯留於外站，在停留外站期間仍安排於組員飯店住宿，若空服員已於外站表明開始罷工行動並且不會執勤回台，才會依罷工期間餐宿薪資暫停給付之方式安排，亦無拒絕組員履行回程勤務問題。

▼長榮空服員在南崁總公司靜坐罷工，機師梁學賢「梁老師」到場聲援 。（圖／記者季相儒攝）

