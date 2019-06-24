伴唱機授權《著作權》引反彈　蘇貞昌喊卡：再溝通拿出雙贏措施

▲伴唱機授權《著作權》引反彈，蘇貞昌喊卡。（圖／蘇貞昌臉書）



記者陶本和／台北報導

由於民進黨立法院黨團提出《著作權法》修法逕付二讀，但引發音樂創作者的反彈。對此，行政院長蘇貞昌24日表示，經過與黨團再三討論後，決定終止修改著作權法，接下來負責的部會機關會與灌歌的廠商加強宣導，「政府也會好好思考再溝通，拿出雙贏的措施，讓大家放心歡唱，也保障音樂創作人的權利。」

針對著作權法修正案，其中增訂「伴唱機專法」，規定未來歌曲發行滿半年，伴唱機業者若與唱片公司談授權失敗，可藉此條文申請強制授權，修法也讓非營利使用可以免除刑責。

不過，這也引來音樂創作者的反彈。對此，蘇貞昌稍早在臉書上表示，沒有什麽爭議，是大家聽副院長陳其邁唱首歌不能解決的，「如果有，那就請他連唱兩首」。

蘇貞昌指出，許多鄉親在里民中心、區民中心等公共場所用伴唱機唱歌，卻要擔心一不小心侵權受罰的狀況，這實在需要一個合理的方法來解決，「為了解決鄉親的煩惱，民進黨立法院黨團提出修正著作權法，才能讓鄉親開心唱歌。」

蘇貞昌強調，音樂界對修法草案中智財權保障有疑慮，這幾天紛紛反應，他聽了各界的意見，行政院跟黨團經過再三討論後，決定中止修改著作權法，重新強化溝通，釐清爭議與疑慮。

他表示，接下來負責的部會機關會跟灌歌的廠商加強宣導，政府也會好好思考再溝通，拿出雙贏的措施，讓大家放心歡唱，也保障音樂創作人的權利。